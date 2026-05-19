Camioneros reclaman mejor estado de las vías hacia Buenaventura

El gremio camionero de Buenaventura anunció una jornada de protesta para este martes 19 de mayo en el sector de ingreso conocido como El Gallinero, como rechazo a los problemas de movilidad y al deterioro de varias vías de acceso al puerto.

José Herrera, vocero de los camioneros, aseguró que la decisión se tomó luego de no llegar a acuerdos con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre los horarios de las obras que actualmente se realizan en la vía alterna interna de Buenaventura.

Según el líder transportador, las intervenciones han generado extensos trancones y demoras de varias horas para ingresar y salir del puerto. Los camioneros habían solicitado que los trabajos se realizarán en horarios nocturnos, pero, de acuerdo con Herrera, la ANI manifestó que no podía modificar el cronograma establecido.

Durante la manifestación también reclamarán por el mal estado de la vía entre El Gallinero y Aguadulce, donde, según denunciaron, varios conductores han sufrido accidentes y daños en sus vehículos debido a los huecos y al deterioro de la carretera.

“Muchos compañeros han perdido vehículos, daños de vehículos, de rines de lujo, llantas nuevas, incluso muelles donde nadie les da solución para los arreglos y eso lo tiene que asumir el mismo conductor o el propietario del vehículo”, puntualizó José Herrera.

El líder camionero, además cuestionó la lentitud de las obras que se adelantan entre Cisneros y Loboguerrero, señalando que llevan cerca de un año sin avances visibles. “Son muchos los contratos, pero ninguno se ha finalizado”, afirmó.

El vocero también denunció retrasos en la recepción de contenedores en el puerto, situación que estaría generando sobrecostos por mora y largas esperas para los conductores.

Recordó Herrera que el problema con los contenedores persiste donde los conductores tienen que asumir largas esperas para que les reciban los contenedores.