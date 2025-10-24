Capturan a guerrillero de disidencias Farc en Restrepo y frustran expansión en el norte del Valle

Duro golpe a la disidencia Farc, Jaime Martínez. Autoridades lograron frenar su expansión en el norte del Valle del Cauca. Durante dos allanamientos realizados en zona urbana del municipio de Restrepo, fue capturado alias Omar González, presunto integrante de este grupo armado ilegal, a quien le incautaron un arsenal de guerra.

El operativo, de la Policía Nacional, permitió la incautación de:

3 pistolas calibre 9 mm

3 proveedores

44 cartuchos

2 radios de comunicación

Le podría interesar: Candidato presidencial Sergio Fajardo lanzó su propuesta de Seguridad en Cali

Detalles del operativo

Además, en el interior del inmueble fue hallada una menor de 17 años, quien había sido instrumentalizada por esta organización. La joven fue rescatada y se activó de inmediato la ruta de restablecimiento de sus derechos.

Según la investigación, Omar González de 39 años, habría llegado desde el departamento del Cauca por orden directa de alias “Marlon”, cabecilla del bloque occidental Jacobo Arenas, con el objetivo de reforzar la confrontación armada que esta estructura mantiene con otros grupos ilegales como el ELN y el Clan del Golfo.

Este resultado se da tras los hechos ocurridos el pasado 25 de septiembre de 2025, cuando aparecieron al menos 10 grafitis alusivos a las FARC-EP en viviendas del municipio de Restrepo, generando temor entre los habitantes. Las cámaras de seguridad del sector fueron clave para identificar el inmueble donde se reunían los presuntos responsables.

“Ante esta situación, la Policía Nacional dispuso de un grupo especializado de investigación, que permitió identificar la vivienda donde presuntamente se reunían los responsables, logrando con ello devolver la tranquilidad a la comunidad”, dijo el coronel Pedro Pablo Astaiza, sub-comandante de la Policía Valle.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Otras noticias: Alarma en Cali: casi el 40% de los niños y niñas de primera infancia viven en pobreza extrema