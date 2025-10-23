METROCALI dio por terminado contrato del tramo 3 de la Troncal Oriental del MIO

Casi diez meses después de las denuncias por presunta corrupción en el contrato para la construcción del tramo 3 de la troncal oriental del sistema de trasporte masivo MIO, la empresa METROCALI dio por terminado en forma anticipada dicho contrato valorado en más de 132 mil millones de pesos.

Las primeras denuncias fueron interpuestas en plenaria del Concejo de Cali por el edil Roberto Ortiz Urueña, quien argumentó que no hubo transparencia en la documentación aportada por el consorcio Troncal Proingeco 2024.

Uno de los documentos cuestionados era una certificación que la Fiduciaria Bancolombia negó haber expedido, hecho que verificó la contraloría de Cali.

“METROCALI resolvió declarar la terminación anticipada del contrato tras encontrar acreditado que el principio de buena fe, pilar esencial de la contratación pública, fue quebrantado.

La decisión se sustenta en la inconveniencia de mantener un contrato afectado por la pérdida de confianza derivada de una certificación que la Fiduciaria Bancolombia negó haber expedido”, dice el comunicado de la empresa.

Este contrato fue suscrito para la construcción del Tramo 3 de la Troncal Oriental del MIO, obra comprendida entre las carreras 69 y 99 de la Autopista Simón Bolívar y que fue adjudicado en diciembre de 2024 por valor superior a los 132 mil millones.

“El principio de buena fe, consagrado en la normatividad contractual, impone a las partes la obligación de actuar con honestidad, transparencia y lealtad. En este caso, Metro Cali estableció que el principio fue vulnerado, luego de que la Fiduciaria Bancolombia informó oficialmente el 25 de marzo de 2025 que no había expedido una de las certificaciones de experiencia presentada por el Consorcio Troncal Proingeco 2024 durante el proceso licitatorio”, precisa el comunicado de METROCALI.

Recuerda la empresa que administra el sistema de transporte masivo MIO, que puso el caso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y adelantó un proceso contractual garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa del contratista.

El contratista, informó METROCALI, no emprendió ninguna acción, ni administrativa, ni judicial para demostrar la validez o rectificación de la certificación en la que la fiduciaria negó haber expedido el documento y por ello notificó que emprendió una denuncia penal.

METROCALI confirmó que adelantará una nueva estructuración técnica y contractual del Tramo 3 de la Troncal Oriental, en coordinación con el Ministerio de Transporte y los entes de control.