Alarma en Cali: casi el 40% de los niños y niñas de primera infancia viven en pobreza extrema

Brechas que limitan el desarrollo infantil en Cali. / Gettyimages

En Cali, más del 38% de los menores de cinco años viven en pobreza extrema y sólo uno de cada tres accede a atenciones integrales; cifras que revelan la distancia respecto a las metas nacionales de inversión y cobertura para la primera infancia.

En la capital vallecaucana, el panorama de la primera infancia es crítico: Red PaPaz advierte que la desnutrición y la baja inversión pública continúan siendo los principales desafíos.

De acuerdo con la especialista en primera infancia Laura Morales, el panorama es alarmante:

“Casi el 40% de las niñas y los niños en Cali está en pobreza. Este dato dice mucho sobre los servicios y la calidad a los que acceden”, explicó.

Las cifras, señaló, reflejan la urgencia de fortalecer políticas públicas que garanticen el bienestar infantil y reduzcan la desigualdad social en el territorio.

Indicadores más preocupantes

La desnutrición sigue siendo una de las principales alertas. Según datos de 2018, se registraron 541 casos de desnutrición aguda y dos de cada diez bebés nacieron con bajo peso, situación que puede derivar en retrasos en el crecimiento y en el desarrollo cognitivo.

Además, el 13,5% de los menores de cinco años presenta retraso en crecimiento, según reporta la agenda electoral Cali 2024–2027.

“Estas cifras demuestran que seguimos lejos de garantizar una atención integral. La inversión sigue siendo insuficiente frente a los estándares que recomienda la ONU y la Unicef”, afirmó Morales.

Llamado nacional por la niñez

Para visibilizar esta problemática, Red PaPaz lanzó la campaña “Actuemos por la Primera Infancia”, una movilización ciudadana que busca que la niñez sea priorizada en la agenda pública y electoral de 2025.

“Estamos recogiendo 15 mil firmas para hacer este llamado. Vamos por 9 mil y esperamos seguir sumando apoyo en todo el país”, indicó la vocera.

La iniciativa invita a la ciudadanía a unirse a través de la página Agenda8.org, con el objetivo de exigir mayor inversión y compromiso político con la primera infancia.