Bogotá ofrece más de 700 vacantes laborales en tres ferias de empleo: ¿Cómo aplicar?

Bogotá D. C.

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la administración distrital de Bogotá abrió nuevas vacantes de empleo para los capitalinos con la promesa de “salarios y condiciones laborales competitivos”.

En total, hay 738 vacantes laborales disponibles; más de la mitad, 520, se dirigen a personas sin formación superior.

La oferta contempla 49 vacantes para personas con primaria, 155 para quienes cuentan con básica secundaria y 316 para bachilleres. La alcaldía destaca que la remuneración para estos perfiles puede alcanzar los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico resaltó que “en Bogotá estamos generando oportunidades para quienes tienen estudios básicos y aún así cuentan con todo el talento y la motivación para aportar al crecimiento de la ciudad”.

De acuerdo con Quiroga, así la entidad reafirma su “compromiso de que nadie se quede por fuera del empleo formal”.

Oportunidades en comercio, salud, construcción y muchos sectores más

La oferta cubre una amplia gama de sectores laborales; el Distrito destaca las vacantes en servicios, comercio, salud, construcción, industria, tecnología y logística.

Cabe mencionar que la convocatoria también se extiende a técnicos, tecnólogos y profesionales, que podrían alcanzar remuneraciones de hasta nueve SMMLV, de acuerdo con el cargo ocupado y la experiencia requerida.

“Entre los perfiles requeridos se encuentran auxiliares de bodega, operarios de confección, operadores de bus, desarrolladores, analistas, docentes, guardas de seguridad, recepcionistas bilingües y asesores comerciales”, indicó la subdirectora de Empleo y Formación en Bogotá.

Quiroga también anunció que “la unidad móvil de empleo estará en la localidad de Bosa con servicios gratuitos de orientación laboral y toda la oferta de vacantes”.

Tres ferias de empleo en Bogotá esta semana

Por otra parte, esta semana, del lunes 27 de octubre al 1 sábado de noviembre, se desarrollarán tres ferias de empleo en la capital con 330 vacantes adicionales.

Una de ellas tendrá lugar en Bosa, al sur de la ciudad, de la mano de la Unidad Móvil de Empleo; la otra, del lunes al jueves, con atención fija en el Centro Comercial Gran Plaza de esta localidad (Calle 65 Sur #78H-51), y una más en el CDC Porvenir (Carrera 100 #52 Sur-24S) del viernes al sábado.

Los interesados pueden acudir a estos sitios para recibir asistencia de forma gratuita y postularse para ocupar estas vacantes.

¿Cómo aplicar a las vacantes laborales disponibles?

Quienes apliquen a estas vacantes deberán registrar o actualizar su hoja de vida en el portal del servicio público de empleo de la ciudad. Allí se encuentra más información sobre la oferta.

En adición, Quiroga recomendó a la ciudadanía a que se suscriba al canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá” para recibir novedades sobre ofertas, ferias y procesos de formación.