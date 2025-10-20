Alcaldía de Bogotá lanza beneficio crediticio para pequeños comerciantes

Bogotá D. C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que asumirá el 100% de la comisión de garantía exigida a microempresarios o dueños de negocios locales que solicitan créditos de capital de trabajo o de inversión.

La iniciativa, hecha en alianza con el Fondo Nacional de Garantías (FNG), cuenta con recursos por más de $17 mil millones.

Con esta estrategia, el Distrito busca reducir los costos para las pequeños negocios y reducir las barreras de acceso a crédito formal a través de la Secretaria de Desarrollo Económico.

Según el director de Desarrollo Empresarial de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Guillermo Alarcón: "Con esta estrategia más de 2900 negocios locales podrán financiar su crecimiento e invertir en sus proyectos".

María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico, afirmó que “Desde Bogotá damos soluciones a la financiación de negocios locales, lo que hace más baratos los créditos y permite que más emprendedores accedan a recursos para crecer y generar empleo. Con esta estrategia seguimos apostándole a la inclusión financiera y al fortalecimiento de la economía”.

¿En qué líneas de financiamiento aplicará este beneficio?

Las tres líneas de financiamiento en las que aplicará este beneficio crediticio lanzado por la Secretaría de Desarrollo Económico son:

Economía social: hasta 6 SMMLV (aproximadamente $ 8,5 millones).

hasta 6 SMMLV (aproximadamente $ 8,5 millones). Microcrédito: de 6 a 25 SMMLV (hasta $ 35,5 millones).

de 6 a 25 SMMLV (hasta $ 35,5 millones). Alto Monto: de 25 a 120 SMMLV (hasta $1 70,8 millones).

El Distrito asumirá este cobro hasta el 31 de diciembre de 2025, o bien, hasta que se agoten los recursos financieros disponibles.

“Esta acción concreta como distrito busca promover la inclusión financiera y fortalecer el tejido productivo de nuestra ciudad”, señala Alarcón, director de Desarrollo Empresarial de la Secretaría.

La iniciativa se implementará a través de las entidades financieras vinculadas al FNG, que recibirán las solicitudes de los pequeños empresarios interesados, evaluando el riesgo y gestionando el desembolso de los créditos.