Panorama de vendedores ambulantes en Bogotá: son más de 1.100 en la Séptima

Bogotá D.C

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico realizó el primer censo de vendedores ambulantes que se encuentran sobre todo el corredor de la carrera 7 desde la calle 10 hasta la calle 26 , en el centro de Bogotá.

Se identificaron 1.142 personas que venden productos y servicios nuevos y de segunda mano. De esas, 866 son vendedores en espacio público, 131 artistas, y 145 artesanos. Además, se hallaron tres puntos clave.

Envejecimiento de la población: de acuerdo al censo, el 50% de las personas registradas es mayor de 50 años y el 30% supera los 60 años. Lo que muestra la necesidad de diseñar rutas de atención con enfoque diferencial para mejorar las condiciones de vida de esta población.

Menos de la mitad se encuentra en situación de pobreza: el 45% de los vendedores de este sector se encuentra en estado de vulnerabilidad de acuerdo a la categorización del SISBEN. Además, el 35% recibe apoyos de programas sociales del Distrito.

Unidades productivas: se halló que de los 866 vendedores en espacio público, el 37% fueron clasificados como negocios “robustos” ya que hacen uso de herramientas digitales, tienen mejor capacidad de organización y demás factores.

“Este diagnóstico nos permite entender con mayor precisión la composición económica y social del corredor, y avanzar en estrategias que fortalezcan las unidades productivas, mejoren los ingresos y contribuyan a una ocupación más organizada y sostenible del espacio público, en beneficio de los comerciantes y de la ciudad”, afirmó María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico.

En cuanto a convivencia, el estudio registró que una de cada tres personas tiene comparendos activos desde 2021, y el 15% ha tenido comparendos relacionados con porte de armas o sustancias.