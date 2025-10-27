Incendio destruyó al menos ocho viviendas en el suroccidente de Barranquilla

Un voraz incendio arrasó con al menos ocho viviendas en el suroccidente de Barranquilla, dejando solo pérdidas materiales y a varias familias sin hogar. Así lo confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Edwin Pacheco, quien calificó la situación como “bastante lamentable”.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Más de siete u ocho viviendas quedaron totalmente calcinadas por el fuego. Estuvimos trabajando hasta altas horas de la noche. Gracias a Dios no se reportaron personas lesionadas”, señaló el comandante en diálogo con Caracol Radio.

Una fuga de gas sería la causa del incendio

Según la información preliminar entregada por los bomberos, el fuego habría comenzado por una fuga en una pipeta de gas propano dentro de una de las viviendas.

LEA TAMBIÉN: Hombre presuntamente asesinó al compañero sentimental de su expareja en el barrio Carlos Meisel

“Los vecinos nos informaron que una pipeta tuvo una pequeña ruptura, lo que generó las flamas abiertas. Como las casas son de madera, la candela se propagó muy rápido. Esa es la hipótesis inicial”, explicó Pacheco.

Seis máquinas y dos carrotanques atendieron la emergencia

Para controlar la conflagración, el Cuerpo de Bomberos desplegó entre seis y siete máquinas, incluyendo dos carrotanques con capacidad de 3.540 galones cada uno, debido a que el sector afectado presentaba desabastecimiento de agua.

Más información Denuncian desorganización y pocas mesas en la consulta del Pacto Histórico en Barranquilla

“La condición ameritaba un flujo de agua permanente. Tuvimos que activar el sistema de cisternas porque la zona no tenía suministro suficiente”, detalló el comandante.

Sin heridos, pero con pérdidas materiales

Aunque no se registraron personas heridas, varios residentes resultaron afectados por inhalación de humo. No fue necesario su traslado a centros asistenciales.

“No hubo lesionados ni traslados médicos. Solo pérdidas materiales. Lamentable, porque esas familias quedan en el aire, quedan en el suelo”, lamentó Pacheco.