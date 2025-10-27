¿Dónde habrá cortes de energía este lunes 27 de octubre en Barranquilla y el Atlántico?

La empresa Air-e Intervenida anunció nuevas maniobras y adecuaciones eléctricas que requerirán la suspensión temporal del servicio de energía este lunes, 27 de octubre de 2025, en varios puntos del departamento del Atlántico.

De acuerdo con la programación técnica, el sector de la calle 22 con carrera 1, en el municipio de Sabanalarga, permanecerá sin energía entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m.. La empresa explicó que la interrupción es necesaria “por motivos de seguridad” mientras una brigada realiza labores de mantenimiento y modernización de la red eléctrica.

Estas obras hacen parte de los"planes de mejora preventiva" que la compañía adelanta en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, con el objetivo de garantizar un servicio “más confiable, seguro y sostenible” para los usuarios de la región Caribe.

Reemplazo de poste en La Campiña y El Poblado

Adicionalmente, Air-e informó que llevará a cabo una intervención breve para el reemplazo de un poste en los barrios La Campiña y El Poblado de Barranquilla. Este trabajo se realizará entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m., afectando de forma temporal el suministro eléctrico en estos sectores.

La empresa pidió comprensión a la ciudadanía por las molestias que puedan ocasionarse y reiteró su compromiso de reducir las interrupciones no programadas mediante la ejecución constante de trabajos técnicos preventivos en toda su zona de cobertura.