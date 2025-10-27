Asesinan a hombre de nueve disparos en el barrio Los Almendros de Soledad

En el barrio Los Almendros, en el municipio de Soledad, un hombre fue asesinado de nueve disparos en plena vía pública. La víctima fue identificada por las autoridades como Walter Rafael Polo Zúñiga, conocido como ‘El Mico’, de 35 años, quien se dedicaba a actividades de cobradiario.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho se registró hacia las 12:45 del mediodía del domingo, en la intersección de la calle 81A con carrera 18E-82, frente al establecimiento abierto al público denominado “La Terraza Salsera”. Testigos señalaron que un hombre se le acercó a pie y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Murió al llegar a la clínica

Tras el ataque, vecinos y transeúntes auxiliaron a Polo Zúñiga y lo trasladaron hasta la Clínica Los Almendros, donde ingresó sin signos vitales. Las autoridades acordonaron el área mientras unidades de la SIJIN realizaban la inspección técnica del cadáver y la recolección de evidencias balísticas.

Posibles vínculos con “Los Costeños”

Según información de inteligencia, el fallecido presuntamente hacía parte del Grupo ‘Los Costeños’, bajo las órdenes de alias ‘El Yanki’, quien tendría control territorial en la zona.

Polo Zúñiga registraba dos anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Aunque familiares aseguraron que no conocían amenazas recientes en su contra, las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con ajustes de cuentas entre bandas criminales que operan en Soledad.