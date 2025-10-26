Más de cinco millones de antioqueños podrán votar en la consulta del Pacto Histórico

Antioquia

Cinco millones de personas están habilitadas en Antioquia para participar en la consulta interna del Pacto Histórico, en la que se definirá quién será el candidato único para las elecciones presidenciales de 2026.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, los votantes podrán acudir a más de 1.000 puestos de votación distribuidos en los 125 municipios, donde se instalarán casi 2.000 mesas.

Medidas de seguridad durante la Consulta del Pacto Histórico

La Policía Nacional será la encargada de garantizar la seguridad en todo el territorio antioqueño durante la jornada. En Medellín, donde hay cerca de 1.800.000 personas habilitadas para votar, se instaló desde las 7:00 a.m. un puesto de mando unificado con la participación de todas las autoridades locales.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que Medellín y el resto del Valle de Aburrá cuentan con todas las disposiciones necesarias para que la consulta se desarrolle con normalidad.

“Son 250 puntos de votación, 612 mesas donde la gente puede ir a votar, a ejercer su voto de manera libre y democrática. De parte nuestra todas las garantías para que se realicen las elecciones en Medellín, hay apoyo también del Ejército, de la Policía y de toda la fuerza pública”, señaló el mandatario local.

En algunos municipios como Rionegro, Anorí, Remedios, El Bagre, Puerto Nare, Chigorodó, Apartadó, Caucasia y Nariño, rige la ley seca desde este sábado 25 de octubre y hasta las primeras horas del lunes 27 de octubre, con el fin de garantizar el orden público y condiciones de seguridad para la jornada electoral.