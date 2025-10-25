Precandidatos del Pacto Histórico que saldrán en la Consulta el 26 de octubre, ¿qué proponen?

Si bien este domingo 26 de octubre se realizará la consulta del Pacto Histórico, se han generado bastantes dudas sobre quienes estarán en el tarjetón y qué proponen cada uno de ellos.

Cabe aclarar que esta consulta busca definir las principales decisiones políticas de esta coalición de izquierda antes de las elecciones de 2026, es decir, el precandidato presidencial que los representará.

En principio, los tres nombres que figuraban dentro del tarjetón eran Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Sin embargo, Aunque Daniel Quintero decidió retirarse oficialmente de la consulta del Pacto Histórico, su nombre y fotografía seguirán apareciendo en el tarjetón electoral.

Esto se debe a que, cuando anunció su renuncia, la Registraduría Nacional ya había impreso los más de 39 millones de tarjetones que se utilizarán el 26 de octubre en todo el país.

El exalcalde de Medellín comunicó su retiro formal hace pocos días, argumentando una situación de “inseguridad jurídica” derivada de una reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según Quintero, ese fallo podría afectar su posibilidad de participar más adelante en la consulta interpartidista prevista para marzo de 2026, por lo que prefirió apartarse del proceso actual.

Qué proponen los precandidatos del Pacto Histórico

Propuestas Carolina Corcho: Educación

De acuerdo con lo mencionado por la precandidata presidencial del Pacto Histórico, dentro de sus propuestas a la educación está:

Gratuidad para la educación superior.

Lograr cobertura pública hasta la educación superior.

Intervenir el PAE por corrupción, y lograr una alimentación de calidad.

Programas de entrenamiento laboral y formación para los jóvenes, mujeres, población excluida.

Mejorar la reducida cobertura en educación preescolar.

Lograr educación de alta calidad.

Crear incentivos para el primer empleo.

Propuestas Carolina Corcho: Reforma a la Salud

Pago directo a clínicas y hospitales.

Contratos laborales justos, dignos y estables para trabajadores de la salud.

Producción nacional de medicamentos y vacunas.

Sistema con participación social, veedurías ciudadanas y gobernanza. Crear el Sistema público de información en tiempo real

Propuestas Carolina Corcho: Reforma Política

Crear una Corte Electoral independiente para dar respuesta oportuna a las demandas.

Independizar el Consejo Nacional Electoral del congreso y los partidos políticos.

Crear la unidad técnica de investigaciones de la financiación y publicidad de campañas.

Implementar listas cerradas paritarias, elegidas democráticamente. Políticos al servicio de la sociedad con financiación estatal de las campañas.

Fondo para promover la participación de mujeres, jóvenes, etnias y personas con discapacidad

Propuestas Carolina Corcho: seguridad ciudadana

Intervención integral en zonas críticas, con tecnología, participación comunitaria, presencia estatal y policial.

Prevención del reclutamiento juvenil, con educación, empleo, y acompañamiento psicosocial.

Cero impunidad: condenas a delincuentes agresores y corruptos. Facilitar los mecanismos de denuncia.

Lucha contra el hambre: renta básica permanente prioritaria para mujeres pobres jefas de hogar.

Combate a grupos extorsivos y secuestradores que no dialoguen y se sometan a la justicia.

Propuestas Iván Cepeda

Por otro lado, Iván Cepeda Castro es conocido por ser un político y defensor de los derechos humanos en Colombia, quien ha tenido una larga carrera y compromiso en temas de reparación y justicia, especialmente en la defensa de las víctimas del conflicto armado.

La muerte de Manuel Cepeda Vargas , su padre, lo impulsó a involucrarse activamente en la defensa de los derechos humanos y en la política. Dentro de las propuestas que ha expresado el precandidato está la lucha contra la corrupción:

Lucha contra la corrupción: Reformas institucionales para garantizar mayor transparencia en la contratación pública, sanciones ejemplares a responsables de desfalcos estatales y fortalecimiento de los organismos de control.

Reformas institucionales para garantizar mayor transparencia en la contratación pública, sanciones ejemplares a responsables de desfalcos estatales y fortalecimiento de los organismos de control. Reforma económica y social: Impulso de un modelo productivo sostenible basado en industrialización, innovación tecnológica y fortalecimiento del campo colombiano, acompañado de una reforma tributaria progresiva que reduzca la carga sobre las clases trabajadoras y aumente la contribución de los grandes capitales.

Impulso de un modelo productivo sostenible basado en industrialización, innovación tecnológica y fortalecimiento del campo colombiano, acompañado de una reforma tributaria progresiva que reduzca la carga sobre las clases trabajadoras y aumente la contribución de los grandes capitales. Protección ambiental: Consolidación de la transición energética justa, defensa de ecosistemas estratégicos frente a la minería ilegal y la deforestación, y promoción de políticas sostenibles para preservar la riqueza natural del país.

Consulta Pacto Histórico: tarjetón