🔴 Elecciones HOY: Siga EN VIVO las Consultas del Pacto Histórico, mesa de votación y lo último

Este domingo 26 de octubre de 2025, Colombia se prepara para una jornada electoral de crucial importancia interna para una de las coaliciones de gobierno. El Pacto Histórico lleva a cabo su Consulta Interpartidista, un evento diseñado para definir la carta presidencial que aspirará a representar al “Gran Frente Amplio” en marzo de 2026 y, de manera fundamental, para establecer el orden de las listas cerradas que buscarán llegar al Congreso de la República.

Esta jornada, sin embargo, no ha estado exenta de un intenso cúmulo de controversias, renuncias de último minuto y complejas batallas jurídicas que han nublado el proceso. A pesar de este panorama de incertidumbre, los puestos de votación en todo el territorio nacional abrieron sus puertas para que más de 39 millones de colombianos habilitados tengan la última palabra.

Le puede interesatr: Consultas 26 de octubre: ¿Cómo funcionan la lista cerrada y cremallera para Cámara y Senado?

¿Qué se decide HOY en la Consulta del Pacto Histórico?

Los ciudadanos que se acerquen a las urnas recibirán tres tarjetones distintos, cada uno con una decisión pivotal para el futuro de la coalición. Esta votación es de carácter abierto, lo que significa que cualquier ciudadano, sin importar su afiliación política previa, puede participar con solo presentar su cédula de ciudadanía.

¿Quiénes son los candidatos del Pacto Histórico?

El tarjetón de color rosado concentra las miradas nacionales. En él, los votantes encontrarán los nombres de los aspirantes a convertirse en el precandidato único del Pacto Histórico. La elección es fundamental, ya que el ganador debería ser el abanderado de la coalición en la gran consulta interpartidista del “Gran Frente Amplio” programada para marzo de 2026.

Los nombres que aparecen impresos son:

Carolina Corcho

Iván Cepeda

Daniel Quintero

El exalcalde de Medellín anunció formalmente su renuncia a esta contienda interna, argumentando las “incertidumbres jurídicas” que rodean al proceso. Su principal temor era que, por la naturaleza legal de la consulta, el ganador pudiera quedar inhabilitado para participar en la contienda de marzo de 2026. Sin embargo, y en un giro que refleja la complejidad del día, su nombre sí aparecerá en el tarjetón debido a que las papeletas ya estaban impresas al momento de su renuncia.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha sido clara en que contará los votos emitidos a su favor. La gran incógnita que se cierne sobre la jornada es cómo interpretarán las organizaciones políticas del Pacto Histórico estos resultados. ¿Serán considerados votos nulos? ¿O se le otorgará el triunfo a otro candidato si Quintero obtiene la mayoría? Esta pregunta queda flotando en el ambiente y será uno de los puntos clave a resolver una vez se conozcan los resultados.

Candidatos a Senado y Cámara de Representantes

El segundo tarjetón, de color naranja, es quizás el más determinante para la estructura futura del Congreso. Los votantes deberán elegir a un solo aspirante de entre los 145 nombres que buscan un lugar en la lista cerrada y paritaria del Pacto Histórico al Senado.

El mecanismo es claro: el orden definitivo de la lista se definirá por la cantidad de votos que reciba cada aspirante en esta consulta. Quienes ocupen los primeros puestos tendrán las mayores probabilidades de acceder a una curul, dependiendo del total de votos que la coalición consiga en las elecciones legislativas de marzo de 2026. Por acuerdos internos de la coalición, se ha definido que la cabeza de lista (posición número 1) será para la representante María José Pizarro.

De manera análoga, el tercer tarjetón (verde) permitirá a los ciudadanos votar por un aspirante para definir el orden de las listas a la Cámara de Representantes en su respectiva circunscripción departamental. Esto le da un peso significativo al voto regional, definiendo quiénes liderarán la carrera por llegar a la cámara baja desde cada departamento.

Siga el minuto a minuto de la Consulta del Pacto Histórico HOY 26 de octubre:

El presidente Gustavo Petro aseguró que saldrá a votar temprano en la Consulta del Pacto Histórico

Mañana temprano iré a votar en la consulta popular de mi partido: el Pacto histórico, ojalá se llamé algún día: Pacto Humano. La quebrada se vuelve rio torrentoso — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2025

Noticia en desarrollo...