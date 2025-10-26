¿Eres deportista barranquillero y sueñas con estudiar en el exterior? Conoce cómo lograrlo

Con el propósito de apoyar a los jóvenes que sueñan con combinar el deporte y la educación, la Alcaldía de Barranquilla invita a participar en una jornada especial organizada por la Dream Big School Program Foundation. Esta iniciativa busca identificar talentos locales con potencial para acceder a becas universitarias internacionales, especialmente en Estados Unidos y otros países aliados.

El encuentro se realizará este lunes 27 de octubre, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en Barranquilla. Los interesados deben realizar su registro previo en el enlace oficial: https://becas.dreambigeducationgroup.com/registroinicial

Evaluaciones deportivas

Durante la jornada, los participantes tendrán la oportunidad de ser evaluados en sus habilidades deportivas y académicas. Además, recibirán orientación gratuita sobre los procesos de aplicación, los requisitos exigidos por las universidades extranjeras y las posibilidades de financiamiento que ofrecen los programas internacionales.

La actividad incluirá encuentros con representantes de programas universitarios y entrenadores internacionales que buscan jóvenes con potencial competitivo y compromiso académico.

Universidades aliadas

En esta edición se contará con la presencia especial del Miami Dade College, una de las instituciones aliadas más reconocidas por su excelencia académica y su apoyo constante a atletas internacionales.