Hasta qué hora se puede votar HOY 26 de octubre a las consultas: Horario principales ciudades

Este domingo 26 de octubre se decidirán no sólo los nombres que aspiran a la representación como precandidatos del Pacto Histórico, con Iván Cepeda y Carolina Corcho , sino también la composición de las listas al Congreso, que incluyen 145 candidatos al Senado y 390 a la Cámara de Representantes.

La jornada representa un choque de generaciones y estilos políticos: por un lado, los líderes históricos de la izquierda, con experiencia en el gobierno de Gustavo Petro y en la dirección del Pacto, y por otro, nuevos rostros que buscan consolidar su presencia, algunos con trayectoria reciente y otros respaldados por estructuras políticas tradicionales.

La forma en que se asignan los puestos en la lista dependerá directamente del apoyo de los votantes en estas consultas. Los candidatos que obtengan más votos en sus listas se ubicaran en los primeros lugares de cara a las elecciones legislativas de marzo de 2026, lo que les dará una ventaja significativa en la contienda final.

Consulta Pacto Histórico: Horarios de votación

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que las urnas para las consultas internas del Pacto Histórico estarán abiertas este domingo desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, horario que rige para todos los municipios y capitales del país.

La jornada electoral se desarrolla con normalidad en todo el territorio nacional, bajo los mismos protocolos que se aplican en unas elecciones ordinarias, aunque en este caso se trata de un proceso partidista e interno, con fines de organización política de la coalición.

Desde tempranas horas, los ciudadanos podrán acercarse a los puntos habilitados por la Registraduría.

El organismo electoral reiteró que después de las 4:00 p.m. no se permitirá el ingreso de nuevos votantes. Sin embargo, quienes se encuentren dentro del puesto a esa hora podrán ejercer su derecho hasta completar el proceso.

Las autoridades recordaron que la jornada contará con el acompañamiento de la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación y observadores electorales, para garantizar transparencia y seguridad en el ejercicio democrático.

Quiénes pueden votar y qué se elige

Pueden participar todos los ciudadanos habilitados en el censo electoral, sin necesidad de estar afiliados a un partido o movimiento.

Para votar, basta con presentar la cédula de ciudadanía original en el puesto asignado. La Registraduría recomienda consultar previamente el lugar y la mesa en el portal oficial www.registraduria.gov.co, para evitar desplazamientos innecesarios o confusiones.

Ley seca en Bogotá: horario y días

Debido al desarrollo de las consultas, la Alcaldía de Bogotá decretó ley seca desde las 3:00 a.m. del domingo 26 hasta las 6:00 a.m. del lunes 27 de octubre, una medida preventiva que busca evitar alteraciones al orden público.

Otras ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla también adoptaron restricciones similares. Además, el Ministerio del Interior aclaró que esta jornada no otorga medio día libre laboral, ya que no se trata de unas elecciones generales, sino de un proceso interno de carácter político.