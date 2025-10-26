En Caldas, se dispondrán de 282 puestos de votación para la jornada de consulta del Pacto Histórico

Manizales

Toda la logística y seguridad está dispuesta en los 27 municipios de Caldas para que se lleve a cabo la consulta del Pacto Histórico este domingo 26 de octubre; 161 puestos de votación se ubican en las zonas urbanas y los otros 121 en las áreas rurales, además, se han dispuesto de 3.242 jurados de votación.

Orden público

Para garantizar el desarrollo de las consultas internas, se dispuso de un operativo de seguridad con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en conjunto, con la finalidad de llevar a cabo presencia de la fuerza pública en todos los puestos de votación para brindar transparencia y seguridad durante la jornada.

“La idea es que la jornada sea normal, tranquila y con seguridad. Está garantizada la presencia de la fuerza pública y esperamos que en este día brille la democracia y creemos que toda la logística está orientada a que tengamos un proceso electoral exitoso”, indica Jorge Andrés Gómez Escudero, secretario de Gobierno de Caldas.

Logística para las votaciones

Entre tanto, se tendrá en total 408 mesas de votación distribuidas en todo el departamento, donde se estima un potencial electoral de 817.520 ciudadanos. Marcelo Mejía Salazar, registrador delegado para Caldas, asegura que todo se tiene al 100 % para el cumplimiento de las consultas.

“Asumimos con responsabilidad este trabajo arduo del domingo. Hay que agradecer a las demás instituciones para que el domingo se lleve sin inconvenientes y total tranquilidad. Nosotros haremos todo el proceso de preconteo de votos, al tratarse de una consulta de varios partidos, no habrá escrutinios, nosotros llegamos hasta el preconteo y esa información que recolectamos al final del día se entregarán a los partidos que solicitaron la consulta”, enfatiza Mejía Salazar.

¿Hay ley seca en todo el departamento de Caldas?

Desde ayer, en algunos municipios se decretó la ley seca como en Riosucio, Filadelfia, Supía, Marmato, Norcasia y La Dorada, mientras que en Manizales, Aranzazu, Manzanares y Anserma no se estableció esta restricción.