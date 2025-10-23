Selección de Caldas femenina sub-19 busca la segunda victoria en el campeonato nacional en Bogotá

Manizales

El onceno caldense está en el hexagonal con Santander, Bogotá, Atlántico, Cundinamarca y Boyacá y, por el momento, ganaron el compromiso contra el equipo boyacense y perdieron contra el departamento local y mañana buscarán la victoria con frente a Santander.

“Caldas jugó dos partidos: uno ganado y otro perdido. Hoy están en descanso y mañana juegan contra Santander, luego frente Bogotá y terminan ante Atlántico; esperamos un buen torneo, el cual es una fase única, ya que no resultan muchas selecciones en esta categoría”, indica Fabio Aristizábal, presidente de la Liga Caldense de Fútbol.

Fabio Aristizábal, presidente de la Liga Caldense de Fútbol, destaca que Caldas es uno de los pocos departamentos que tiene equipo de fútbol en esta categoría. “Esperamos ser campeones del título nacional. Hay dos importantes razones para resaltar la participación de Caldas en la sub-19. La primera es porque se ha fortalecido las diferentes categorías y edades que participan a nivel nacional. La segunda, es con el Once Caldas, debido a que participa en el fútbol femenino y busca una formación de jugadoras para el equipo profesional”.

El próximo 8 de noviembre, el equipo de fútbol de salón viajará a Ibagué a disputar el campeonato nacional, siendo este uno de los últimos torneos del año que disputa la liga caldense.