“El proyecto de ley minero busca garantizar seguridad jurídica y ambiental”: Viceministra de Minas

Mesa para el desarrollo y la sostenibilidad de Caldas en el Recinto del pensamiento, en la capital de Caldas.

Manizales

Sorrel Aroca, viceministra de Minas y Energía, destacó la biodiversidad de Caldas, reflexionó sobre los desafíos de afrontar los retos y objetivos en torno a la minería para conllevarla a una minería moderna. De la misma manera, se refirió al reconocimiento digno de quienes trabajan el subsuelo y aportan al desarrollo regional y nacional, pero enfatizó que la formalización minera es fundamental, por lo que presentaron al Congreso de la República un proyecto de ley minero.

“La invitación es participar del diálogo nacional por medio de nuestro proyecto de ley minera que podamos reconocer al pequeño minero, al productor artesanal, el del campo y emprendedor local, todos son de una misma ecuación, la de un país que quiere progresar. Esa visión de formalización minera es fundamental, pero hay que aclarar que formalizar no significa castigar, sino acompañar, abrir oportunidades a miles de familias para que accedan a herramientas técnicas, financieras y ambientales que les permita producir de manera segura, limpia y sostenible”.

La funcionaria, agrega que están a la espera de la sanción presidencial del decreto de cuotas para el municipio de Marmato que estuvo esperando la comunidad por dos siglos. “Llegó al escenario presidencial para su sanción, este gobierno dijo que no podíamos esperar más para que Marmato pueda habilitar su decreto de cuotas y dar a más de 7.000 pequeños mineros un estatus de legalidad”.

Mineros a la espera de la formalización

Para los representantes mineros, la formalización es una ventaja para desempeñar su trabajo sin problema, con seguridad minera y sin el temor de ser tildados por parte de las autoridades, además, ayudando a proteger el medioambiente, según opinó Carlos Holmes Cañaveral, líder de la Mesa social y minera de Marmato.

“En este momento hace falta el decreto presidencial para la legalidad de los mineros. Es vergonzoso para el Estado Colombiano desconocer cuánto oro se produce en esas montañas tan ricas. En todo caso, la formalización lo es todo; necesitamos que el gobierno y las empresas mineras den el paso con nosotros porque es un proceso complejo y costoso, principalmente, por los costos ambientales, ya que si lo hacemos de manera individual, el costo es alto, en cambio, colectivamente, no”.

Visión Marmato 500 años

Precisamente, el alcalde de Marmato, Carlos Alberto Cortés, señala que Marmato se debe convertir en un referente minero nacional y complementa diciendo que el gobierno nacional ha cumplido los acuerdos pactados en octubre del 2024 cuando los mineros estaban en paro.

“La estrategia se cumple en 2037, pero no queremos solo un reconocimiento, sino trabajar en infraestructura, en cultura, deportes y minería responsable, amigable con el medio ambiente y la sostenibilidad. Esa marca la trabajamos y la presentaremos en las próximas sesiones del concejo en noviembre para que el legado quede para los siguientes alcaldes, tener responsabilidad, que se vuelva en un referente departamental y nacional, porque lo que ha habido es una explotación desordenada, por eso, el presidente debe firmar el decreto y ese es el punto de partida a la formalización”.

Esto se dio en el evento Mesa para el desarrollo y la sosteniblidad de Caldas desarrollado en la capital del departamento de Caldas con la presencia del Viceministerio de Minas y Energía, Corpocaldas, Aris Mining y la Embajada de Canadá.