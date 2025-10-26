El Hospital Santa Sofía, en Caldas, reabre los servicios a miles de afiliados de la Nueva EPS

Manizales

Por medio de una comunicación emitida por el Hospital Santa Sofía, informaron la reapertura de los servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa en las sedes en Manizales, Palestina y Arauca. Por lo que los afiliados de Nueva EPS pueden consultar los servicios nuevamente y acceder a las especialidades médicas.

Por este motivo, los usuarios esperan que la EPS cumpla con los acuerdos de pago acordados con el hospital, ya que esta semana se hará el primer giro para suplir la actual cartera que asciende a $ 12.000 millones. Gabriel Antonio Palacio, presidente de la veeduría de usuarios de Nueva EPS hace un llamado a la empresa promotora de salud a que no incurra en fallas como en ocasiones anteriores.

“La situación trata de mejorar, las directivas de Nueva EPS y del hospital acordaron que el primero hará un giro en estos días para suplir la necesidad de cartera, entonces a raíz de este arreglo, el gerente reabrió totalmente los servicios, pero lo primordial es el servicio de urgencias, puesto que ayuda mucho al SES Hospital de Caldas, ya que no tiene forma de suplir la necesidad. Pasé por urgencias de este último, no tenemos dónde más ubicar a los pacientes y es satisfactorio este anuncio desde Santa Sofía”.

El Presidente de la Veeduría de usuarios de la Nueva EPS hace un llamado a la entidad promotora de salud a que cumplan el reciente acuerdo, “tengo fe de que esa situación poco a poco va a mejorar como el caso de medicamentos. El giro del 27 al 31 de octubre, deben entrar $ 1.200 millones. Para noviembre, el ingreso sería de $ 5.158 millones que es la cartera trazada que debe ser un giro directamente por el ADRES. Pero como deben entrar a una conciliación de cartera a mediados de noviembre, creo que el panorama va a mejorar para ese centro hospitalario”.

Con los ingresos que recibiría el centro hospitalario, el SES Hospital Universitario de Caldas bajará la ocupación actual que supera el 100 %.