Veedores de salud piden declarar la alerta hospitalaria en Caldas

Veedores de usuarios en Caldas han emitido un llamado urgente a las administraciones locales y departamentales. La solicitud es para que se declare una emergencia hospitalaria y médica, debido al colapso actual de clínicas y hospitales.

Este colapso se atribuye al elevado número de usuarios y a la falta de atención para los afiliados a la Nueva EPS, a raíz del cierre de servicios por parte de varias instituciones médicas debido a los constantes incumplimientos del asegurador, este es el mensaje que envía el veedor Gabriel Palacio a las autoridades locales.

Salas de urgencias con máxima ocupación

La situación de la salud en Caldas ha alcanzado un punto crítico, llevando a los veedores de usuarios a emitir un llamado urgente a las administraciones locales y departamentales para que declaren una emergencia hospitalaria y médica.

“Verdaderamente no hay donde ubicar más usuarios que lleguen a solicitar los servicios de urgencias. Ya el Hospital Santa Sofía está cerrado, ya a Avidanti está cerrado. Sinceramente, nos estamos declarando ya en una emergencia hospitalaria”, destacó el vocero ciudadano.

