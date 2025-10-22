Lorna Bibiana Serna es la nueva mujer Confa 2025

Manizales

Lorna Bibiana Serna, es la mujer Confa 2025: Lorena es reconocida por ser la líder de la fundación La Dental que ofrece de manera gratuita tratamientos odontológicos a poblaciones vulnerables de la ciudad de Manizales.

8 mujeres fueron las seleccionadas como las finalistas de este certamen de la Mujer Confa, donde en el primer lugar quedó Lorna Bibiana Serna.

El jurado, conformado por Mónica Giraldo Mejía, presidenta del Club Rotario de Manizales; Tatiana López Franco, profesional de Comunicaciones Corporativas de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas; Eva Henao, de la Federación ONG de Caldas, Pamela Jaramillo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas, y Laura Rivera, directora Comercial de LA PATRIA, se encargó de elegir entre las aspirantes a la ganadora de la edición 27 de este premio.

Lorna Bibiana habló de su trabajo social durante los últimos años y agradeció a confa por este premio

“Hemos intervenido jardines infantiles empresa y actualmente estamos haciendo pues el nuestro programa Plan Padrino con Asoviejos, entonces, llevamos 4 años con la fundación y hemos intervenido ya muchísimas personas más o menos 3000 a 3500 personas”, dijo Bibiana

La elegida recibió la estatuilla que la acredita como Mujer Confa, un incentivo económico de $6 millones 500 mil y representará a Caldas en el Premio Cafam a la Mujer 2026 que se hará en marzo.