Hurtan un carro de valores en el centro de la ciudad de Manizales, autoridades investigan el hecho

Manizales

Un vehículo de valores fue robado en el pleno centro de la ciudad. Las autoridades encontraron el automotor hurtado luego de ser alertadas por un supuesto incendio en un parqueadero. Minutos antes, se había reportado el robo del vehículo.

Los hechos sucedieron en la calle 27 entre carreras 20 y 21 la policía y los bomberos, alertados inicialmente por humo en un parqueadero llegaron al lugar, donde encontraron un carro de valores emitiendo humo por uno de sus costados. Sin embargo, no se trataba de un incendio, sino parte de un robo ingenioso.

Según la publicación de LA PATRIA y su diálogo con el comandante de la policía de Manizales, Coronel Dave Ánderson Figueroa, los ocupantes del carro de valores llegaron a los cajeros del Parque Caldas para surtirlos, dejando el vehículo encendido y desatendido.

Esta situación fue aprovechada por los ladrones, quienes se llevaron el carro y lo ocultaron en un parqueadero. Al parecer, intentaron abrir la caja fuerte con un soplete, pero al no conseguirlo, optaron por robarse la caja completa, dejando el vehículo en el lugar. La alarma se dio a las 8:30 de la noche, cuando se reportó el incidente al 123.

El coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, manifestó a LA PATRIA su extrañeza ante la situación. Le genera sospecha que el carro fuera dejado parqueado, encendido y sin vigilancia. “No hubo violencia para prenderlo y llevárselo y ¿cómo es que lo guardan en un parqueadero que ya está cerrado?”, cuestionó el coronel.

Figueroa Castellanos añadió que el carro fue abierto dentro del parqueadero, lo que lleva a la Policía a no descartar hipótesis que involucren a personas internas y externas de la empresa afectada.

La investigación incluye un cruce de cuentas para determinar el monto exacto del dinero robado, ya que la empresa realiza depósitos y retiros en diferentes establecimientos.

Se están revisando planillas, cámaras de seguridad y se están tomando testimonios a testigos y trabajadores. Se espera que el monto del robo se dé a conocer este viernes 24 de octubre.