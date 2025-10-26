Así quedó la tabla de goleadores históricos de Colombia tras el regreso al gol de Dayro Moreno

Tras ires y venires, rumores de supuestas divisiones y una situación de absoluta tristeza tras la eliminación de Copa Sudamericana, Dayro Moreno volvió a lo suyo: el gol. El delantero tolimense marcó en la apertura del marcador de Once Caldas ante Unión Magdalena por la fecha 17 de la Liga colombiana.

No era titular por Liga desde el 13 de septiembre cuando enfrentó a Envigado. Luego vino la eliminación de la Sudamericana y el propio Dayro reconoció que no estaba en condiciones de jugar en partidos con Boyacá Chicó o Deportivo Pasto por Copa Colombia. Luego estuvo minutos ante La Equidad y contra Medellín y se perdió los dos siguientes ante Llaneros y Nacional (por Copa), debido a una decisión técnica.

Lo cierto fue que regresó, lo hizo como inicialista y al minuto 43 marcó el gol número 373 de su carrera, alejándose aun más en el primer puesto del escalafón de máximos goleadores en la historia del país, el lugar que ocupa desde hace varios meses. Falcao se quedó en la segunda posición con 356.

La anotación de Dayro se produjo tras la asistencia de Juan David Cuesta desde la derecha y la definición dentro del área del goleador. La celebración, un abrazo con el Arriero Herrera, luego de todo lo que se especuló y quien supo darle un tiempo en un momento de crisis.

Esta fue, por su parte, la anotación número 145 de Dayro Moreno en 342 partidos jugados por Liga con Once Caldas. Asimismo, con el equipo Blanco llegó a 171 en total e igualó a Sergio Galván Rey.

