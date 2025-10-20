¿Indisciplina? Arriero Herrera explicó las ausencias de Dayro Moreno en Once Caldas

Desde la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Independiente del Valle, Dayro Moreno solo ha disputado 153 minutos de 6 partidos posibles, una cantidad muy baja para lo que venía jugando en los últimos años. El propio delantero reconoció hace unas semanas que esa derrota ante el equipo ecuatoriano lo golpeó anímicamente.

“Estuve seis días muy golpeado, me dio muy duro, le dije al profe que no me daba para jugar. Por eso no jugué. Me estoy recuperando”, dijo en su momento en diálogo con La Patria tras perderse el juego ante Boyacá Chicó.

¿Por qué no fue convocado ante Llaneros?

Dayro no estuvo en los juegos contra Chicó y Pasto, luego actuó 45 minutos ante La Equidad, todo el partido de Copa Colombia contra Atlético Nacional y apenas 18 minutos ante Medellín en la derrota 1-5. Frente a Llaneros, en Villavicencio, volvió a estar ausente de la convocatoria y esto abrió paso para especulaciones de posibles actos de indisciplina.

No obstante, en la llegada del equipo al estadio Bello Horizonte, medios oficiales le preguntaron al técnico, Hernán Darío Herrera, por la ausencia de Dayro Moreno. Sin dar mayores detalles, contestó: "Son decisiones técnicas, no más".

En rueda de prensa no le preguntaron por el tema al entrenador antioqueño y esto también hizo que siguieran las especulaciones, a la espera de que el goleador reaparezca de cara al próximo juego ante Nacional por la vuelta del juego de cuartos de final de Copa Colombia.

Once Caldas, sin margen de error

El equipo de Manizales, tras caer contra Llaneros, quedó sin margen de error de cara a clasificar a los cuadrangulares, ya que se ubica en el puesto 13 con 19 unidades.

Al conjunto Blanco le restan 4 partidos en los que deberá tener un rendimiento casi perfecto. Por liga deberá medirse a Unión Magdalena, luego ante Millonarios en Bogotá, Pasto en Manizales y cerrará con Deportivo Cali en Palmira.