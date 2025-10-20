Así respondió Dayro Moreno a su ausencia en la derrota de Once Caldas por Liga

La jornada dominical de FPC cerró con la derrota del Once Caldas 0-2 ante Llaneros en condición de local, partido que correspondió a la fecha 16 de la Liga Colombiana. Esta es la segunda vez que pierde el Blanco Blanco de manera consecutiva en las últimas cinco jornadas del torneo.

Con esta derrota, el equipo de Manizales descendió a la casilla 13 y quedó con 19 unidades. Complicando su clasificación a cuadrangulares, pues si quiere conseguir un cupo, deberá empezar a sumar de tres puntos en sus próximos compromisos.

La gran sorpresa que hubo en este compromiso, fue la ausencia de Dayro Moreno, jugador clave para el Once Caldas, quien había entrenado con normalidad durante la semana, pero a último momento no fue llamado por Hernán Darío Herrera para viajar a Villavicencio y disputar la jornada 16.

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador Arriero Herrera reveló la razón por la que no convocó a Dayro Moreno: “Son decisiones técnicas, no más”.

¿Qué dijo Dayro tras no estar convocado para el partido?

Dayro Moreno subió una publicación a sus redes sociales en la tarde de este lunes 20 de octubre, luego de que no fuera convocado por Hernán Darío Herrera para disputar el partido con Llaneros.

En el video se ve al jugador entrenando fuertemente mientras dice: “Para los que sentimos el fútbol porque es otra cosa. Hay algunos que somos hinchas. La gente no sabe, es porque, la gente, a veces, especula y mucho morbo y mucha maric*da. Por ejemplo, el día que yo no jugué con Chicó. Marica sin mentirle, yo llevo 22 años de carrera futbolística, o sea, no me daba marica. La parte psicológica y yo soy duro, o sea, yo a mezclar Psicológicamente con mi trabajo, pero ay parce”.

La publicación está acompañada por una descripción: “¡Jamás dejaré de luchar por estos colores! Esta es y será siempre mi casa 🇮🇹 Volveremos con toda mi gente y les aseguro que mejoraremos juntos".

A continuación la publicación.