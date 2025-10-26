🔴Once Caldas vs. Unión Magdalena EN VIVO: Transmisión del partido por fecha 17 de Liga colombiana

Once Caldas y Unión Magdalena se miden en el último juego por la jornada sabatina de la fecha 17 de la Liga colombiana. El equipo de Manizales está necesitado de los tres puntos para poder seguir con opciones de clasificar a cuadrangulares, mientras que los samarios pretenden ganar si no se quieren ir a la B esta misma noche: la derrota o el empate los condenan.

El cuadro Blanco tiene 19 puntos en la tabla y de ganar llegará a 22 unidades, manteniéndose con vida de poder avanzar a la próxima fase. Unión también tiene ese deseo, pues cuenta con 18 puntos y el objetivo, además de salvarse del descenso, es poder optar con estar en cuadrangulares.

El cuadro de la Sierra Nevada, si no gana este sábado, disputará el Torneo de Ascenso 2026. Lo anterior, debido a que Boyacá Chicó ganó su partido ante Envigado y acumuló un promedio de 1.03. El Ciclón, a falta de tres partidos (una vez termine el de Once Caldas), no podrá igualar ese puntaje.

Siga acá la transmisión de Once Caldas vs. Unión Magdalena