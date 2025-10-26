🔴Once Caldas vs. Unión Magdalena EN VIVO: Transmisión del partido por fecha 17 de Liga colombiana
En caso de perder, el equipo samario podría descender esta misma noche.
Once Caldas y Unión Magdalena se miden en el último juego por la jornada sabatina de la fecha 17 de la Liga colombiana. El equipo de Manizales está necesitado de los tres puntos para poder seguir con opciones de clasificar a cuadrangulares, mientras que los samarios pretenden ganar si no se quieren ir a la B esta misma noche: la derrota o el empate los condenan.
El cuadro Blanco tiene 19 puntos en la tabla y de ganar llegará a 22 unidades, manteniéndose con vida de poder avanzar a la próxima fase. Unión también tiene ese deseo, pues cuenta con 18 puntos y el objetivo, además de salvarse del descenso, es poder optar con estar en cuadrangulares.
El cuadro de la Sierra Nevada, si no gana este sábado, disputará el Torneo de Ascenso 2026. Lo anterior, debido a que Boyacá Chicó ganó su partido ante Envigado y acumuló un promedio de 1.03. El Ciclón, a falta de tres partidos (una vez termine el de Once Caldas), no podrá igualar ese puntaje.
Siga acá la transmisión de Once Caldas vs. Unión Magdalena
Corner,Unión Magdalena. Corner cometido por Kevin Cuesta.
Falta de Dayro Moreno (Once Caldas).
Roberto Hinojosa (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado a la escuadra izquierda. Dayro Moreno (Once Caldas) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Mateo Zuleta.
James Aguirre (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jannenson Sarmiento (Unión Magdalena).
Remate fallado por Dayro Moreno (Once Caldas) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Michael Barrios con un centro al área.
Remate fallado por Alejandro García (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Kevin Tamayo.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Freddy Molina.
Remate rechazado de Alejandro García (Once Caldas) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Juan Cuesta.
Remate rechazado de Dairon Mosquera (Unión Magdalena) remate con la derecha desde fuera del área.
Falta de Jáider Riquett (Once Caldas).
Ricardo Márquez (Unión Magdalena) ha recibido una falta en campo contrario.
Fuera de juego, Once Caldas. James Aguirre intentó un pase en profundidad pero Mateo Zuleta estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Héctor Urrego.
Falta de Roberto Hinojosa (Unión Magdalena).
Mateo Zuleta (Once Caldas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento