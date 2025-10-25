Venezuela dice que protege sus costas frente a operaciones encubiertas de EEUU

El Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aseguró que durante el sábado 25 de octubre, se realizaron ejercicios militares destinados a proteger las costas frente a eventuales “operaciones encubiertas” aprobadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Es importante recordar que Trump autorizó operaciones de la CIA en Venezuela, y dijo que estudia realizar ataques terrestres contra presuntos cárteles de la droga del país caribeño. El líder republicano acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de supuestamente encabezar redes de narcotráfico.

“¿Por qué Venezuela ha sido exitosa en el combate contra el narcotráfico? ¿Por qué? Porque hay una política de Estado. Difícil es cuando los gobiernos o las élites que pretenden gobernar los países, cogobierna con el narcotráfico. Eso hace el tema mucho más complejo. Aquí en Venezuela se hace muy sencillo, porque hay una unidad de propósito allí nacional”, dijo el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino.

“No queremos absolutamente nada con el narcotráfico ni con la producción, ni con la siembra, ni con el procesamiento, ni con el tráfico, ni con la distribución nada, aquí no hay carteles y por aquí no pasarán, y si pasan recibirán la respuesta que están recibiendo y que es pública y notoria en el mundo y en Venezuela”, afirmó Padrino.

Lea también: Trump anuncia un aumento del 10% de los aranceles a Canadá

En Venezuela se realizaron ejercicios militares destinados a proteger las costas frente a eventuales "operaciones encubiertas" aprobadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.



El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aseguró que estos… pic.twitter.com/vEpFXRKBlP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 25, 2025

¿Trump extiende su ofensiva en el Caribe a cárteles colombianos?

el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela y afirmó que no descarta realizar operaciones terrestres en el país. Trump ofreció nuevos detalles sobre por qué autorizó a la CIA a operar en territorio venezolano.

Aseguró que la orden busca frenar el flujo ilegal de migrantes y drogas desde el país sudamericano, y dijo que sería “ridículo” cuestionar si la agencia tiene autoridad para “sacar o eliminar” a Nicolás Maduro.

Trump también expresó que no descarta realizar ataques letales ni llevar a cabo acciones encubiertas en la región, algo que ya habían reportado varios medios durante la última semana.

“Tenemos muchas drogas que llegan desde Venezuela, y muchas de las drogas venezolanas entran por mar, así que pueden ver eso, pero también vamos a detenerlas por tierra”, dijo Trump en la Oficina Oval.

Le puede interesar: Trump anuncia un aumento del 10% de los aranceles a Canadá

Cárteles colombianos y mexicanos

Más tarde, durante una cena en la Casa Blanca, el mandatario dejó entrever que el despliegue de buques de guerra, más de seis mil tropas y aviones de combate en el sur del Caribe, no está dirigido únicamente contra los carteles venezolanos, sino también contra grupos colombianos y mexicanos.

“Tenemos, o teníamos mucha droga llegando por agua y eso paró, nadie quiere ir ahora ni a pescar, nadie quiere hacer nada cerca del agua... Mucha droga viene de Venezuela, pero también de México y Colombia, pero queremos seguir rastreo”, dijo Trump.

Este comentario se conoce al tiempo que funcionarios del Pentágono, que hablaron bajo anonimato, confirmaron recientemente al New York Times y a CNN queal menos un ataque militar estadounidense en el Caribe, en los últimos dos meses, tuvo como objetivo a ciudadanos colombianos que viajaban en una embarcación procedente de Colombia.