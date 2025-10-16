Venezuela ve con “extrema alarma” las amenazas de EE. UU. e impondrá denuncia ante la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber tenido charlas con miembros de su gabinete en relación con atacar directamente a Venezuela o sacar del poder a Nicolás Maduro. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Venezuela respondió a las declaraciones hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al respecto de la posibilidad de proceder con ataques terrestres contra cárteles del narcotráfico y la autorización a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para realizar operaciones encubiertas en el país sudamericano.

En un acto público, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, afirmó América Latina “repudia” a la CIA: “No a los golpes de Estado dados por la CIA (...). ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”.

Maduro hizo referencia de la intromisión de Estados Unidos en países como Afganistán, Irak o Libia, denunciando que el objetivo de estas “maniobras” es “legitimar una operación” de “cambio de régimen” en el país, tal como manifestó el Ejecutivo venezolano por medio de un comunicado.

Justamente, en este mensaje, Caracas manifestó lo siguiente: “Observamos con extrema alarma el uso de la CIA, así como los despliegues militares anunciados en el Caribe, que configuran una política de agresión, amenaza y hostigamiento contra Venezuela”.

Además, el Gobierno de Nicolás Maduro advirtió que la misión permanente del país en la ONU interpondrá una denuncia ante el Consejo de Seguridad y el secretario general de la organización, António Guterres, exigiendo una “rendición de cuentas” al Gobierno de Estados Unidos y la “adopción de medidas urgentes que impidan una escalada militar en el Caribe”.

Trump habría autorizado a la CIA para que realice operaciones encubiertas en Venezuela

El periódico The New York Times reveló que la Administración Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones letales en Venezuela así como en el Caribe, en un incremento de sus acciones contra el Gobierno de Maduro con el objetivo de “sacarle del poder”.

De acuerdo con el diario, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses, la CIA podría tomar acciones encubiertas contra Maduro o su Ejecutivo, ya sea unilateralmente o en conjunto, como parte de una operación militar más amplia.

No obstante, se desconoce aún si la agencia está ya planeando alguna acción o si están concebidas como un plan de contingencia.

Interrogado sobre si autorizó a la CIA a “remover” a Maduro, Trump dijo: “Es ridículo hacerme esa pregunta. No es en verdad una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la responda?”. Sin embargo, aseguró que su homólogo venezolano “está sintiendo la presión”.

EE. UU. dice controlar el mar y analiza realizar ataques por tierra contra el narcotráfico

La AFP contabiliza que EE.UU. ha atacado, al menos, a cinco embarcaciones, que Washington asegura transportaban drogas, en aguas internacionales cerca de Venezuela. El saldo de estos ataques es de 27 “narcoterroristas” muertos según Trump.

“Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar”, declaró Trump este miércoles en la Casa Blanca.

El país norteamericano tiene unos 10 mil soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.