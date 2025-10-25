“Al dictador Nicolás Maduro, nacido en Colombia, le podremos quitar la nacionalidad”: Leopoldo López

El opositor venezolano, Leopoldo López, respondió a la solicitud de Nicolás Maduro de quitarle su nacionalidad, señalando que según la constitución, a ningún venezolano nacido en Venezuela se le puede quitar la nacionalidad. Sin embargo, la ley sí establece que, a venezolanos no nacidos en el país, se les podrá revocar la nacionalidad.

“Así que al dictador Nicolás Maduro, nacido en Colombia, le podremos quitar la nacionalidad. Pero ese será un detalle que se resolverá cuando salga del poder, muy pronto”, dijo Leopoldo López a través de sus redes sociales.

Explicó que sí está de acuerdo con el despliegue de los Estados Unidos en contra del cartel de los soles, una organización criminal que, según dice, ha infiltrado todas las estructuras del Estado.

También concuerda con que se desarrollen acciones militares en territorio venezolano dirigidas a desmantelar el cartel de los soles, y a quienes lideran esta red delictiva “que mantiene secuestrada a Venezuela.”

Y a esto se suma, que está de acuerdo con hacer todo lo que sea necesario, de forma legítima, pacífica y constitucional, para poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro.

“Maduro puede intentar arrebatarme la nacionalidad, pero jamás podrá quitarme lo que soy: un venezolano libre, comprometido con mi patria y con la causa de la libertad”, dijo López.