¿Qué es la CIA en los Estados Unidos?: su relación con Venezuela, operaciones encubiertas y más

Estados Unidos es uno de los países más poderosos, siendo la potencia mundial más relevante e importante en el último siglo. Además, no solo se trata de pertenecer a un ranking de los más influyentes, sino de entender que dentro de este país, se encuentran las empresas, entidades, universidades e instituciones más relevantes.

Dentro de estos grupos anteriormente mencionados, se encuentra la Agencia Central de Inteligencia, CIA, uno de los pilares fuertes que posee EE. UU. en su territorio. Esta Agencia ha tenido un gran renombre alrededor del mundo por las investigaciones y trabajos realizados. La CIA es importante, ya que se encarga de recopilar, evaluar y difundir información crucial sobre acontecimientos económicos, políticos, científicos, militares y entre otros.

El trabajo que realizan sirve para supervisar, mantener y cuidar la Seguridad Nacional de los Estados Unidos de cualquier mal acto de cualquier país extranjero que atente en contra de los principios anteriormente mencionados.

Le puede interesar: Venezuela ve con “extrema alarma” las amenazas de EE. UU. e impondrá denuncia ante la ONU

Historia y trayectoria de la CIA

La CIA fue fundada en 1947 por el entonces presidente Harry Truman, bajo una Ley de Seguridad Nacional para proteger y cuidar de su país. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta entidad comenzó a ser reconocida por las investigaciones que realizaba y las operaciones encubiertas hechas durante la Guerra Fría con Rusia, pues en ese momento se disputaba que ideología abarcaba más territorios y países.

Según ESPIAMOS, esta agencia de investigación ha llegado a hacer operaciones encubiertas para evitar que el comunismo agarrara cancha durante el siglo pasado. Por otro lado, la CIA cuenta con varias funciones y operaciones que se dividen en tres partes:

Dirección de operaciones: es responsable de realizar operaciones de espionaje y actividades encubiertas en el extranjero.

es responsable de realizar operaciones de espionaje y actividades encubiertas en el extranjero. Dirección de análisis: tiene como objetivo interpretar y analizar la información obtenida por la CIA y otras fuentes de inteligencia.

tiene como objetivo interpretar y analizar la información obtenida por la CIA y otras fuentes de inteligencia. Dirección de ciencia y tecnología: se encarga de desarrollar herramientas tecnológicas avanzadas para apoyar las operaciones de inteligencia.

Le recomendamos: Petro rechazó posible invasión a Venezuela con agentes de la CIA: Colombia también se afectaría

Operaciones de la CIA más reconocidas

A lo largo de su toda su trayectoria, la CIA ha participado en varias misiones e investigaciones que han tenido un gran impacto en la política mundial, aquí sus operaciones más importantes:

Operación Ajax

Esta se llevó a cabo en 1953, cuando la CIA organizó esta operación, la cual llamaron Ajax. Esta intervención se dio en Irán, una misión que tenía como objetivo derrocar al primer ministro Mohammad Mosaddeq, quien decidió, en su momento, oficializar la industria petrolera iraní.

Operación Fénix

La operación Fénix fue una de las más importantes, ya que se relaciona directamente con la Guerra en Vietnam. Esta “misión” tenía como objetivo neutralizar a los miembros de la red del Viet Cong mediante detenciones, interrogatorios y eliminaciones.

Esta ha sido una de las intervenciones más polémicas de la historia debido a la agresividad, la cantidad de muertos y múltiples cuestionamientos hacia el ejército estadounidense.

Trump, la CIA y Venezuela

La administración de Donald Trump lleva ya varias semanas atacando lanchas que, al aparecer, provienen de Venezuela con el objetivo de llevar drogas a territorio norteamericano. Si bien han existido varias opiniones sobre los métodos aplicados por Trump, el principal contradictor ha sido Nicolás Maduro, quien recientemente manifestó que todo es un plan con CIA para intervenir Venezuela, además, añadió que lo que buscaba EE. UU., era intervenir en América Latina.

Según fuentes gubernamentales de Trump, el presidente ha dado luz verde a la CIA para operar dentro de Venezuela para contrarrestar la migración y el narcotráfico. Por otro lado, aún se desconoce si ya hay agentes encubiertos o no, hasta el momento, no ha sucedido nada extraordinario.

Otras noticias: Nicolás Maduro asegura que EE. UU. autorizó a la CIA para “acabar” con Venezuela