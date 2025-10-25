Tabla del descenso 2025: Así quedó Deportivo Cali tras derrota ante Tolima y victoria de Chicó

El segundo descendido del 2025 está muy cerca de conocerse. Luego de que Envigado perdiera la categoría a falta de varias fechas para terminar el certamen, Unión Magdalena fue el que quedó al borde de regresar a la B y esto se podría concretar este sábado 25 de octubre.

A primer turno de la jornada sabatina de la fecha 17, Boyacá Chicó superó en condición de visitante 0-2 a Envigado, resultado que condenó a Unión a ganar los cuatro partidos restantes. Si el equipo samario cae ante Once Caldas, descenderá automáticamente y Deportivo Cali podrá quedar tranquilo ante la afugia en la que ha estado en los últimos años.

Resultados en la tabla del descenso en la fecha 17

Envigado 0-2 Boyacá Chicó

El cuadro boyacense se impuso 0-2 a los antioqueños gracias a los goles de Jairo Molina al minuto 62′, tras pase de Estefano Arango, y su doblete al 81′. Nicolás Valencia se fue expulsado al 90+1′ en la visita. Con este triunfo, el cuadro ajedrezado quedó con un promedio de 1.03, en 115 partidos.

Tolima 2-1 Deportivo Cali

El conjunto Azucarero, que estuvo todo el año con el temor del descenso, perdió ante Tolima en Ibagué por 2-1, pero la situación de Unión Magdalena, será la que termine de tranqulizar a la afición.

El cuadro pijao lo dio vuelta luego de que los vallecaucanos comenzaran ganando por el gol de Andrey Estupiñán al minuto 45+1. Luego marcaron Marlon Torres para los locales (45+4′) y Adrián Parra (58′).

Alianza 2-0 La Equidad

En el inicio de la fecha 17, el viernes, Alianza se impuso 2-0 a La Equidad. Los goles fueron de Jesus Muñoz y Edwin Torres, anotaciones que profundizan la crisis del equipo bogotano que, si bien está salvado, iniciará 2026 con un promedio bajo.

Fortaleza 2-0 Pasto

El equipo bogotano, de un gran año, y que está cerca de instalarse en cuadrangulares se impuso ante un equipo nariñense que también tendrá un 2026 complicado en el tema del descenso. Los goles fueron de Santiago Jiménez (autogol) y de Andrés Arroyo (68′).

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana

Así va la tabla del descenso 2025