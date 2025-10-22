¿Tercera división profesional? El proyecto que revolucionaría el descenso en el fútbol colombiano

La Primera C, creada en 1992 y de donde han surgido equipos como Expreso Rojo, La Equidad, Boyacá Chicó, entre otros, no prosperó y se fue abajo a principios del 2000’ por diversas situaciones, entre esos problemas económicos y vacíos jurídicos en el reglamento. Sin embargo, resurgió y hasta la fecha se ha mantenido como un campeonato aficionado en el que participan poco más de 160 equipos.

La campaña para convertir la Primera C en una tercera categoría profesional se ha impulsado desde hace varios años, pero no ha tenido buen puerto. Ahora parece que toma forma de a poco un proyecto impulsado por el presidente de la Difutbol, Álvaro González Alzate, y la Federación Colombiana de Fútbol.

¿De qué se trata el proyecto?

Desde hace unos meses se viene hablando en serio por parte de los máximos dirigentes del fútbol del país sobre la necesidad de una tercera categoría profesional en pro de potenciar a los jóvenes talentos, a los clubes y en sí a todo el fútbol colombiano.

En diálogo con Win Sports, el presidente de la Difutbol (organismo encargado de organizar y regular el fútbol aficionado en Colombia), Álvaro González Alzate, manifestó que se viene trabajando en una especie de piloto en el que el campeón y el subcampeón de la Primera C en 2026, sean invitados a la segunda división en 2027.

“Nosotros tenemos un proyecto que ya prácticamente se aprobó por parte de la Federación Colombiana de Fútbol en la asamblea: el nombramiento de una comisión que prepare un esquema de ascenso y descenso y creemos que a más tardar 2026 empezaremos el proceso y en 2027 se cristalizará”, dijo al respecto.

Por su parte, agregó: “Haremos un campeonato nacional de Primera C en el 2026 y de ese año, el campeón y el subcampeón serán invitados a participar con equipos en la B. De acuerdo al resultado de la invitación que se haga y la participación de estos, en el año del campeonato profesional 2027, se empezará a reglamentar un descenso y un ascenso, de la B para la C y de la C para la B”.

González y una autocrítica por la falta de implementación de la C profesional

Del mismo modo, González Alzate culpó a los directivos del fútbol y al Gobierno por no llevar a cabo una implementación de la Primera C profesional. “Hemos demorado mucho en Colombia, la dirigencia se ha dormido un poco en ese sentido, al Gobierno le ha faltado impulso, porque el descenso y el ascenso en el fútbol nacional es necesario”, comentó.

“Somos de los pocos países que no tenemos mínimo cuatro categorías en el fútbol profesional, tenido el potencial humano para eso. Hubo una época que había 500 clubes participando el campeonato de Primera C nacional, hubo una época que se invitaba al campeón de la Primera C a competir con equipos de la B en el fútbol colombiano y hay estadísticas que más de 4 de esos equipos invitados a participar en la B en el torneo profesional colombiano, se han quedado y la mayoría de ellos están en la A”, terminó.