Unión Magdalena jugará la B en 2026 ¿Por qué pierde la categoría a falta de terminar la Liga?

¡Es oficial! Quedaron listos los dos equipos que pasan de la A a la B de cara a 2026. Primero fue Envigado, que se quedó sin opciones tras perder frente a Bucaramanga a principios de octubre. Ahora, por la fecha 17 de la Liga colombiana, Unión Magdalena perdió contra Once Caldas y luego de un año regresa a la segunda división del fútbol colombiano.

Por su parte, esta es la quinta vez que el equipo samario desciende, luego de 1999, 2005, 2019 y 2023. Del mismo modo, y como curiosidad, es la tercera vez en la que el rival que confirma la pérdida de categoría es Once Caldas y en Manizales, pues en la del 2005 en la última jornada se impuso 2-1. En 2019, el resulatdo fue 3-1 en Palogrande.

¿Por qué descendió Unión Magdalena?

El equipo de la Sierra Nevada no tenía margen de error y debía sumar, en los partidos restantes, victorias si o si. Además, dependía que Boyacá Chicó no siguiera sumando triunfos y esto fue clave, pues el equipo boyacense le ganó a Envigado por la fecha 17 y dejaba a los samarios con la obligación de ganar para quedar con vida, pues el empate tampoco le servía.

Unión no logró el objetivo ante Once Caldas, por más que hizo un correcto partido. Perdió 1-0 y quedó con un promedio de 0.78, con la imposibilidad de igualar al menos a Chicó, que si cae en sus tres partidos restantes hará una media de 1.00, y a lo máximo que puede llegar Unión es a 0.95.

Le puede interesar: Así va la tabla del descenso 2025

El descenso del conjunto samario es un acumulado de dos semestres en los que no pudo tener un buen rendimiento, pues en 37 partidos jugados apenas lograron 29 puntos. El primero es el que los condena, pues apenas ganaron 1 partido, empataron 4 y perdieron 14, mientras que en els egundo vencieron en 5 ocasiones, 3 fueron igualdas y 9 derrotas. En total, 6 victorias, 7 empates y 23 caídas.

Once Caldas venció a Unión Magdalena / Colprensa Ampliar

Así queda la tabla del descenso con la pérdida de categoría de Unión y Envigado