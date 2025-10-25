Sebastián Villa tras ser absuelto y avanzar a la final de Copa Argentina: “Habló la justicia por mí”

Sebastián Villa fue una de las grandes figuras en la clasificación de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina, donde ahora se estará midiendo a Argentinos Juniors.

En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, su equipo empató 0-0 con River Plate. Pese a no ser los grandes favoritos, terminaron avanzando tras imponerse 4-3 en la definición desde el punto penalti, con Villa, capitán, anotando el lanzamiento definitivo. Miguel Ángel Borja falló el primer cobro en el rival.

Al final del encuentro, Villa expresó su felicidad y emoción en diálogo con TyC Sports: “Una alegría inmensa, muy contento, este triunfo se lo quiero dedicar a mi familia que está en Medellín, en Bello, Antioquia, apoyándome siempre, apoyándome siempre en todo este proceso. Obviamente a mi mujer Carolina, que sin ella este proceso no habría sido posible, que me ha aguantado todo, que siempre ha creído en mí. Gloria a Dios hoy puedo retribuirle también a toda esta hinchada y al club que apostó por mí”.

A lo largo de la semana, Sebastián Villa fue absuelto de una denuncia de abuso sexual en el año 2021. El segundo caso en su contra, tras la denuncia de violencia de género hecha meses antes por su expareja.

“Esto es lo lindo del fútbol, habló la justicia por mí. Gloria a Dios estoy aquí, en Independiente Rivadavia, agradecido con el club, con Daniel Vila, con toda la gerencia, con el profe (Alfredo) Berti que desde el primer minuto confió en mí. Muy feliz”, concluyó sobre esto.