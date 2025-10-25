Video: Borja falló y Villa fue la gran figura en la eliminación de River de la Copa Argentina

Sebastián Villa festeja la clasificación de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina junto a sus compañeros. (Photo by Cesar Heredia/Getty Images) / Cesar Heredia

El River Plate de Marcelo Gallardo continúa dando tumbos en la presente temporada. El Millonario sufrió una dolorosa e inesperada eliminación en semifinales de la Copa Argentina, con futbolistas colombianos como protagonistas.

En el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, River empató 0-0 con Independiente Rivadavia, equipo capitaneado por el extremo Sebastián Villa. El juego durante los 90 minutos fue dominado desde la posesión del balón por el equipo del Muñeco, pero no fue efectivo.

En total, el Millonario realizó 22 remates, de los cuales solo cinco fueron al arco rival; su adversario apenas hizo cuatro disparos y ninguno a la puerta defendida por Franco Armani. La posesión del balón terminó 72% para River y apenas 28% para Rivadavia.

Fallo de Borja y acierto de Villa

Sin embargo, todo se definió en los lanzamientos desde el punto penalti. Para esa instancia, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, titulares en River, ya habían sido sustituidos; mientras que Miguel Ángel Borja, quien comenzó como suplente, ya estaba en el terreno.

Borja asumió el primer lanzamiento de la tanda, un remate potente con una leve inclinación al poste derecho, luciéndose el portero Ezequiel Centurión para atajar el disparo.

Ezequiel Centurión (ex River) le ataja el penal a Miguel Borja.#CopaArgentina pic.twitter.com/aMobnPEsMh — UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) October 25, 2025

El último penalti de los 10 lo asumió otro colombiano, Sebastián Villa, con una serie que a esa altura se encontraba 3-3. El antioqueño remató con potencia al mismo sector de Borja, dejando sin ninguna chance a Franco Armani y definiendo el compromiso.

EL PENAL DE SEBASTIÁN VILLA 🇨🇴 QUE ELIMINÓ A RIVER Y CLASIFICÓ A INDEPENDIENTE RIVADAVIA 🟦 A LA FINAL DE LA COPA ARGENTINA 🏆🇦🇷.pic.twitter.com/8tUzHLHhDL — VSports Team (@VSportsTM) October 25, 2025

Independiente Rivadavia se estará enfrentando ahora en la final a Argentinos Juniors, que el jueves dejó en el camino a Belgrano tras imponerse 2-1 en los 90 minutos.

El agradecimiento de Sebastián Villa

El colombiano expresó su felicidad al final del partido, en diálogo con TyC Sports, refiriéndose también a la resolución de su más reciente caso, del cual fue absuelto esta misma semana: “Una alegría inmensa, muy contento, este triunfo se lo quiero dedicar a mi familia que está en Medellín, en Bello, Antioquia, apoyándome siempre, apoyándome siempre en todo este proceso. Obviamente a mi mujer Carolina, que sin ella este proceso no habría sido posible, que me ha aguantado todo, que siempre ha creído en mí. Gloria a Dios hoy puedo retribuirle también a toda esta hinchada y al club que apostó por mí”.

“Esto es lo lindo del fútbol, habló la justicia por mí. Gloria a Dios estoy aquí, en Independiente Rivadavia, agradecido con el club, con Daniel Vila, con toda la gerencia, con el profe (Alfredo) Berti que desde el primer minuto confió en mí. Muy feliz”, concluyó.