Tabla de posiciones de las Eliminatorias Femeninas: Así quedó Colombia tras golear a Perú

Linda Caicedo en el jugo ante Perú / Twitter: @CONMEBOL.

La Selección Colombia debutó en la Liga de Naciones Femenina con una goleada 4-1 sobre Perú. El certamen entrega dos cupos directos a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

Colombia 4-1 Perú

El equipo de Ángelo Marsiglia se impuso con goles de Leicy Santos, con un doblete, Daniela Montoya e Ivonne Chacón; por las peruanas Pierina Núñez.

Argentina 3-1 Paraguay

Argentina derrotó 3-1 a Paraguay con goles de Aldana Cometti, Agostina Holzheier y Maricel Pereyra; por las paraguayas descontó Liz Barreto.

Venezuela 0-0 Chile

El único juego sin goles de la primera fecha fue el empate 0-0 entre Venezuela y Chile, juego disputado en Cabudare.

Bolivia 0-4 Ecuador

A pesar de jugar en El Alto, Bolivia cayó goleada 0-4 por Ecuador. Las ecuatorianas convirtieron con Mayerli Rodríguez, Stefany Cedeño, Milagro Barahona y Karen Flores.

Entretanto, Uruguay descansó en esta primera jornada. Vale la pena recordar, que al ser la sede del Mundial, Brasil no se encuentra disputado esta Liga de Naciones de la Conmebol.

Tabla de posiciones

Pos Equipo Puntos PJ Dif 1 Ecuador 3 1 +4 2 Colombia 3 1 +3 3 Argentina 3 1 +2 4 Chile 1 1 0 5 Venezuela 1 1 0 6 Uruguay 0 0 0 7 Paraguay 0 1 -2 8 Perú 0 1 -3 9 Bolivia 0 1 -4

Fecha 2

- Chile Vs. Bolivia

- Uruguay Vs. Argentina

- Paraguay Vs. Venezuela

- Ecuador Vs. Colombia

Descansa: Perú