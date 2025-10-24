Alfredo Morelos jugará el clásico Nacional Vs. Medellín: Esta es la razón

Atlético Nacional recibió una buena noticia, el equipo antioqueño contará con Alfredo Morelos para el clásico paisa de este domingo contra el Deportivo Independiente Medellín. El delantero cordobés había recibido dos semanas de sanción recientemente.

La más reciente resolución del Comité Disciplinario de la Dimayor informó que suspendió la sanción a Morelos, tras el recurso del artículo 42 presentado por el equipo antioqueño.

Al haber cumplido más de la mistad de la sanción, Nacional pidió que se le suspendiera el resto de la misma, algo que sucedió, dándole seis meses de actitud condicional, en los cuales el Comité estará alerta de que el jugador no vuelva a cometer una misma acción o similar.

Morelos había sido sancionado de oficio, luego de que el Comité Disciplinario considerará que simuló una falta en el área en el juego ante el Boyacá Chicó, la cual terminó incidiendo en un error arbitral, que evitó la derrota de su equipo.

Debido a esta sanción, Nacional no pudo contar con el atacante en el juego de Liga del pasado fin de semana ante el Deportivo Pasto, ni en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia frente al Once Caldas.

Este mismo Comité, había decidido rechazar la apelación del club antioqueño sobre la sanción de su delantero, la cual fue dada a conocer durante este jueves.