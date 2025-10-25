El Giro de Rigo 2025 reunirá a corredores de más de 28 países en Barranquilla y el Atlántico

Barranquilla y el Atlántico se preparan para recibir del 31 de octubre al 2 de noviembre la edición “El Carnaval” del Giro de Rigo 2025, el evento de ciclismo recreativo más grande del país. Más de 8.000 ciclistas de 28 países, entre ellos Panamá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Argentina, Chile, Brasil, Canadá, España, Italia y Australia, recorrerán las calles del departamento, acompañados por figuras nacionales e internacionales del ciclismo.

Leyendas del ciclismo mundial presentes

Entre los invitados especiales destacan los italianos Vincenzo Nibali y Fabio Aru, así como los colombianos Egan Bernal, Nairo Quintana y Sergio Luis Henao. Además, participará Óscar Sevilla, referente del ciclismo latinoamericano, y el reconocido narrador Mario Sabato, cuya voz ha acompañado a millones de aficionados en las grandes vueltas del ciclismo mundial.

Municipios que vivirán el recorrido

El trazado del Giro de Rigo abarcará Barranquilla, Puerto Colombia, Piojó, Usiacurí, Baranoa, Juan de Acosta y Tubará. Los participantes no solo enfrentarán un recorrido exigente, sino que también podrán disfrutar de los paisajes del Atlántico y de la riqueza cultural de la región, consolidando al evento como una experiencia deportiva y turística de gran magnitud.

Para asegurar la seguridad de los ciclistas y del público, la organización implementará cierres viales totales en los sectores del recorrido. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y Rigoberto Urán destacaron la importancia de mostrar la ciudad al mundo y garantizar que la competencia se desarrolle de manera segura y organizada.

Un motor para la ciudad y el turismo

Se espera la llegada de más de 15.000 visitantes durante el fin de semana, lo que dinamizará la economía local y fortalecerá la proyección internacional de Barranquilla y el Atlántico como destinos deportivos y turísticos. Para los jóvenes y aficionados locales, será una oportunidad única de vivir de cerca la pasión por el ciclismo.

Tras recorrer Medellín, Cundinamarca, los Llanos Orientales y otras regiones de Colombia, así como ediciones en Costa Rica y Ecuador, Rigo Urán llega a Barranquilla para continuar consolidando su Giro como un evento internacional que une deporte, cultura y turismo. La edición “El Carnaval” promete ser una celebración del ciclismo, la ciudad y el talento colombiano ante los ojos del mundo.

CIERRES DE VÍAS

Cierres de vías. Imagen: Alcaldía de Barranquilla Ampliar