🔴EN VIVO | Colombia vs. Corea del Sur por el Mundial Femenino Sub-17: siga acá el minuto a minuto

La<b> Selección Colombia Femenina enfrentará este sábado a Corea del Sur</b>, en un duelo decisivo por el paso a los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17. Este partido se jugará en el escenario deportivo de la <b>Academia de Fútbol Mohammed VI</b> en Rabat, capital de Marruecos. Después de un importante triunfo 3-0 sobre el seleccionado de<b> </b>Costa de Marfil.<b> Las dirigidas por Carlos Paniagua son segundas del Grupo E con 3 puntos</b> y esperan sellar su segunda victoria, para asegurar el paso a la siguiente fase del campeonato mundialista.En caso de empate dependerían del resultado entre españolas y marfileñas, si pierden podrían tener chances como una de las cuatro mejores terceras selecciones. Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/23/tabla-de-posiciones-mundial-femenino-sub-17-asi-queda-colombia-tras-golear-a-costa-de-marfil/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/23/tabla-de-posiciones-mundial-femenino-sub-17-asi-queda-colombia-tras-golear-a-costa-de-marfil/"><b>Tabla de posiciones Mundial Femenino Sub-17: así queda Colombia tras golear a Costa de Marfil</b></a>Por su parte, <b>Corea del Sur tiene un panorama más complejo</b>, ya que en los dos partidos anteriores no ha podido ganar, empató 1-1 ante Costa de Marfil y luego perdió 5-0 ante España, con estos resultados son cóleras de la zona y le apuestan a la victoria para mantenerse con vida en el Mundial. Estas dos selecciones solo se han enfrentado en una ocasión, fue el 16 de octubre del 2024,<b> en un duelo amistoso que terminó 1-1 en Santo Domingo.</b>Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/10/25/tabla-de-posiciones-de-las-eliminatorias-femeninas-asi-quedo-colombia-tras-golear-a-peru/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/25/tabla-de-posiciones-de-las-eliminatorias-femeninas-asi-quedo-colombia-tras-golear-a-peru/"><b>Tabla de posiciones de las Eliminatorias Femeninas: Así quedó Colombia tras golear a Perú</b></a>