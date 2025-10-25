Selección Colombia

🔴EN VIVO | Colombia vs. Corea del Sur por el Mundial Femenino Sub-17: siga acá el minuto a minuto

La Selección enfrentará a las asiáticas buscando el paso a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Ella Martínez, jugadora de la Selección Colombia Sub-17 celebrando su gol ante Costa de Marfil en el Mundial de la categoría en Marruecos / Getty Images

Ella Martínez, jugadora de la Selección Colombia Sub-17 celebrando su gol ante Costa de Marfil en el Mundial de la categoría en Marruecos / Getty Images

Laura Reina

Caracol Radio
