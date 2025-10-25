¿Dónde se va la luz hoy sábado 25 de octubre en el Atlántico?

La empresa Air-e Intervenida informó que este sábado 25 de octubre realizará labores de mantenimiento preventivo en varios sectores de los municipios de Barranquilla y Baranoa, como parte de su plan para garantizar un servicio de energía más seguro, confiable y sostenible en el Caribe colombiano.

Cortes programados en Barranquilla y Baranoa

En Barranquilla, los trabajos se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, específicamente en el sector de la carrera 24 con calle 64. Durante este tiempo, los usuarios de la zona podrían experimentar interrupciones temporales en el suministro eléctrico mientras se reemplazan postes y se realizan labores de poda preventiva.

Por su parte, en el municipio de Baranoa, el mantenimiento está programado desde las 8:45 a.m. hasta las 4:00 p.m., en el sector de la calle 10 con carrera 20. Las acciones incluirán ajustes en la red de distribución y trabajos técnicos orientados a fortalecer la infraestructura eléctrica local.

Air-e destacó que estas actividades forman parte de su plan operativo en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, con el propósito de mejorar la confiabilidad del sistema y prevenir fallas que afecten a los usuarios. La compañía reiteró su compromiso con la modernización del servicio eléctrico en la región Caribe.