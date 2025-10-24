Gobernación lanza subsidios de ‘Mi Casa Bacana’: ¿cómo postularse?

La Gobernación del Atlántico anunció el lanzamiento oficial de los subsidios del programa ‘Mi Casa Bacana’, destinados a facilitar la compra de vivienda nueva para miles de familias atlanticenses. Con una inversión de $117.000 millones, el programa busca reducir el déficit habitacional y dinamizar el sector de la construcción en los municipios del departamento.

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa realizó el anuncio, y dijo que en el atlántico ‘ya hay subsidios’:

“Excelentes noticias. Se ha avanzado de una manera muy seria e importante en definir toda la estructura financiera para un programa de vivienda que cubra todo nuestro departamento. Ya hay subsidios. Yo creo que esa es la noticia más importante”, aseguró Verano.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El programa está dirigido a familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, que no posean vivienda ni hayan recibido subsidios anteriormente. Los interesados podrán postularse a través de los proyectos inscritos en la página www.micasabacana.com, con prioridad para las zonas rurales y municipios de categorías 4, 5 y 6.

Requisitos principales

Ser mayor de edad.

No ser propietario de otra vivienda.

No haber recibido subsidios o coberturas de tasa de interés.

Contar con cierre financiero (crédito hipotecario, leasing, ahorros, cesantías o subsidios complementarios)

Los subsidios aplican para viviendas de interés prioritario (hasta 90 SMMLV) y viviendas de interés social (entre 90 y 150 SMMLV).

Alianza con el sector constructor

Por su parte, la subsecretaria de Vivienda, Rocío Jiménez Hurtado, explicó el proceso de postulación y destacó el impacto social del programa:

“Familias atlanticenses, esta es su oportunidad de tener vivienda propia. Postúlense en los proyectos de www.micasabacana.com; desde la Gobernación revisaremos los requisitos y notificaremos a los beneficiarios. En el Atlántico sí hay subsidios y trabajamos junto al sector privado por un departamento más próspero y seguro”, expresó.

‘Mi Casa Bacana’, una estrategia integral

El programa forma parte de la gran política de vivienda de la Gobernación para el periodo 2024–2027, con una inversión total de $268.820 millones.

Además, también se están desarrollando proyectos de electrificación rural, iluminación solar y gas domiciliario, con una inversión superior a $16.000 millones, beneficiando a 20.000 usuarios en 12 municipios.