¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Femenina por las eliminatorias al Mundial 2027?

Selección Colombia Femenina ante Perú por la primera fecha de la Liga de Naciones / Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia Femenina arrancó el camino en la Liga de Naciones con goleada 4-1 sobre Perú, en juego celebrado el estadio Atanasio Girardot, válido por la primera fecha del torneo que otorga la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

Ahora el próximo reto de las dirigidas por Ángelo Marsiglia será ante el equipo ecuatoriano, en su visita al estadio Rodríguez Paz Delgado, escenario donde recientemente Colombia disputó la final de la Copa América.

El ataque de la Selección lo encabezan figuras como la estrella del Real Madrid, Linda Caicedo, y la experimentada Leicy Santos, quien marcó doblete ante las peruanas. La seguridad en el medio campo de Daniela Montoya y la presencia en el arco de Katherine Tapia. Teniendo en cuenta que la novedad, esta vez en la convocatoria, fue la ausencia de Catalina Usme, la histórica referente y goleadora histórica.

Por su parte, la Selección Ecuatoriana goleo 4-0 a Bolivia en su vista a El Alto en la jornada anterior. Ahora, las dirigidas por Eduardo Moscoso esperan hacerse fuertes en su casa ante un fuerte rival colombiano y complicar las aspiraciones de una de las selecciones más competitivas del continente, que espera cerrar con seis puntos esta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, también llamada Liga de Naciones de la Conmebol.

Esta es la primera vez que se disputa una Liga de Naciones Femenina en Sudamérica, ya que anteriormente la clasificación a la Copa del Mundo era a través de la Copa América. Cabe mencionar, que los cupos a Brasil 2027 se le darán de manera directa a las dos primeras selecciones en la tabla de posiciones, mientras que la tercera y cuartas obtendrán un puesto al repechaje. Esta competencia solo cuenta con ocho jornadas.

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El partido entre Ecuador y Colombia se jugará este martes 28 de octubre, a partir de las 6:00 P.M. (hora Colombia) en el estadio Rodríguez Paz delgado de Quito, en territorio ecuatoriano. El compromiso lo podrá seguir a través del minuto a minuto de Caracol Radio.