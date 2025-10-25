Mundial Femenino Sub-17: Así terminó la Selección Colombia en el Grupo E tras vencer a Corea del Sur

La Selección Colombia selló su clasificación a los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos, luego de imponerse 1-0 a Corea del Sur, en la tercera fecha del Grupo E del certamen.

La Selección se aseguró el segundo lugar de su grupo con 6 puntos, gracias a la anotación de London Crawford a los 73 minutos del partido.

Las dirigidas por Carlos Paniagua lograron reponerse de la fuerte derrota que sufrieron a manos de España en su debut, 4-0, venciendo 3-0 a Costa de Marfil y por la mínima diferencia a las surcoreanas.

España se quedó con el liderato del Grupo E con puntaje ideal, luego de superar 3-0 a las marfileñas en el juego que se celebró en simultáneo. Las europeas suman 12 goles convertidos y ni uno solo recibido.

La Selección Colombia espera ahora rival en octavos de final, el cual llegará proveniente del Grupo F. El líder de dicha zona será su adversario en la próxima instancia, el cual se decidirá entre Japón y Paraguay, empatados con 6 puntos y que se medirán en la última jornada.

Tabla de posiciones