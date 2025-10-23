Briceño: Asesinaron a un campesino en la vereda La Molina; estuvo desplazado, pero había retornado

Briceño- Antioquia

Este miércoles se conocieron varias informaciones relacionadas con Briceño y el desplazamiento masivo de campesinos y campesinas que se registra en esa población del Norte de Antioquia desde el pasado sábado. Una información está relacionada con un supuesto redesplazamiento de una comunidad y la otra con un crimen en un territorio donde los campesinos habían decidido retornar.

En las últimas horas fue asesinada una persona en la zona rural de vereda La Molina. Esta persona, que era conocida como John Jairo Areiza Jaramillo, de 30 años, había regresado a la finca a mirar el ganado, pero luego apareció muerto. Esta persona estaba desaparecida desde el pasado lunes. Por ahora no se indican las causas de este hecho violento que generó zozobra a los habitantes recién desplazados.

“Nosotros tenemos la información de un joven que en el día de hoy aparece ya; lo encontraron los mismos pobladores en acompañamiento con la administración municipal, aparece sin vida, un joven de 30 años, el cual había salido también desplazado, oriundo de la vereda La Molina. El rumor estaba aquí en el municipio de que el joven no aparecía e indagando e indagando hasta que ya lo encontraron y lamentamos esa triste noticia porque jóvenes que no tienen nada que ver con los conflictos de la guerra”, le dijo a Caracol Radio el alcalde Noe Espinosa.

Agregó que este campesino se dedicaba a la ganadería, cultivo de cacao y caficultor, entre otras actividades agrícolas.

Caracol Radio también conoció que un sector de las comunidades del corregimiento de Pueblo Nuevoy la vereda La Calera habían regresado a su territorio y, pero este miércoles tuvieron que desplazarse nuevamente a la cabecera municipal porque no hubo garantías para permanecer en la zona.

“Por lo tanto, algunos decidieron irse por cuenta y voluntad propia. Hoy nos llevamos la sorpresa de que varios que se habían ido desde el día de ayer, específicamente del corregimiento Pueblo Nuevo, hoy regresaron nuevamente aquí al casco urbano debido a la presencia de actores armados en la zona”.

La zozobra en el territorio continúa en el municipio por esta nueva situación de violencia con el homicidio de este campesino.