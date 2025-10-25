Consulte si es jurado de votación este domingo 26 de octubre en Consultas de Partidos 2025

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, para la consulta que se realizará el próximo domingo, 26 de octubre, un total de 39.984.168 personas se encuentran habilitadas para ejercer su derecho al voto en las consultas convocadas por el Pacto Histórico.

Para esto, se destinarán 13.405 puestos de votación, distribuidos con 6.010 en zonas urbanas y 7.395 en zonas rurales de todo el territorio nacional, que estarán compuestos por cerca de 20.000 mesas de votación. Además, para poder llevar a cabo este ejercicio democrático, se convocarán más de 150.000 jurados que harán posible la realización de la consulta.

¿Por qué debe asistir a la jornada electoral si es jurado de votación?

Las personas que resultaron electas para esta labor, luego del respectivo sorteo, debieron ser notificadas por parte de la Registraduría Nacional por diversos canales, sin embargo, usted debe consultar si resulto electo para dicha función, ya que la asistencia es de carácter obligatorio, dada su importancia para garantizar la transparencia en las consultas.

Por esto mismo, si usted no asiste a la mesa de votación correspondiente, le podrían imponer diferentes tipos de sanciones, como una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, o en el caso de personas que trabajen en el sector público, se pasará el reporte de su inasistencia a la respectiva entidad.

Además, con relación a esto, desde la registraduría se advierte que los jurados deben estar en su mesa de votación a más tardar, a las 7:30 AM, pues si se presentan luego de esta hora, se considerará como no asistente, será reemplazado y se le podrían imponer las sanciones anteriormente mencionadas.

¿Cómo consultar si es jurado de votación?

Para consultar si debe presentarse como jurado de votación para las consultas del Pacto Histórico que se realizarán el próximo 26 de octubre, debe seguir los siguientes pasos:

Debe dirigirse a la página web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el siguiente link: https://www.registraduria.gov.co/

En la parte inferior derecha, encontrará un apartado de “Servicios a la ciudadanía”. Seleccione la opción “electoral”.

En esta nueva pestaña, encontrará una sección llamada “Elecciones 2025 y 2026″, debe dar click en el botón que dice “Consulte”.

Aquí solamente encontrará la opción de “Consulta partidos 2025″.

De las diferentes opciones que puede consultar, debe elegir la opción que dice “Jurados de votación”.

Tendrá que escribir su número de cédula, verificar la seguridad de la página en la opción “No soy un robot”, y consultar si fue elegido.

Si lo desea, también puede ingresar directamente desde el siguiente link: https://wsp.registraduria.gov.co/jurados_atipicas/consultar_jurados.php. Luego de realizar este proceso, la página le arrojará un mensaje anunciando si fue elegido o no como un jurado de votación.

Beneficio de los jurados de votación

Recuerde que los ciudadanos que resulten electos como jurados de votación, serán las únicas personas que tendrán la posibilidad de acceder a beneficios por su labor realizada, pues tendrán el derecho de solicitar medio día de descanso laboral remunerado, el cual tendrán que solicitar dentro de los 45 días siguientes a la jornada.

