Elecciones en Venezuela: excandidato González Urrutia respalda convocar nuevas presidenciales

Edmundo González Urrutia, a quien la oposición venezolana considera el presidente electo en Venezuela en los cuestionados comicios de 2024 en los que Nicolás Maduro fue declarado vencedor, afirmó el sábado que respalda nuevas elecciones para alcanzar una “democracia real”.

Desde su exilio en España, el exdiplomático de 76 años también expresó su apoyo a la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien reclama una nueva votación tras la captura de Maduro durante una operación militar estadounidense en enero.

“Hace pocos días en Panamá, María Corina Machado y las fuerzas democráticas de Venezuela se reunieron con un solo propósito: la libertad de Venezuela. Estamos juntos, unidos en la misma hoja de ruta hacia el mismo destino”, dijo González Urrutia en un video difundido en redes sociales.

Machado manifestó el jueves su “determinación” a negociar una transición democrática con el gobierno interino para lograr “una elección presidencial libre, transparente y soberana”, según una misiva firmada por ella elaborada al término de un encuentro con dirigentes de oposición en Panamá.

González Urrutia fue candidato en lugar de Machado en las elecciones del 28 de julio de 2024, a las que ella no pudo presentarse por haber sido inhabilitada.

La oposición denuncia fraude en los comicios que dieron ganador a Maduro para un tercer mandato y reivindica el triunfo de González Urrutia, quien se exilió en España en septiembre de 2024 tras una orden de arresto en su contra.

“El mandato del 28 de julio es de Venezuela. Yo soy su custodio, no su dueño, y como custodio mi compromiso es hacer todo lo que esté en mis manos para que ese mandato se convierta en libertad real, en democracia real”, dijo el opositor.

Maduro fue proclamado ganador sin que el ente electoral publicara en su página oficial actas con los cómputos detallados, como establece la ley, al argumentar un jaqueo de sus sistemas.

La oposición asegura que ganó las presidenciales y como prueba hizo públicas copias de más del 80% de las actas de las máquinas de votación, documentos que el chavismo desestima.

“Reconocer la necesidad de un proceso electoral presidencial para mí es honrar la voluntad de todo un pueblo que quiere libertad”, dijo González Urrutia.