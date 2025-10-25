915 policías custodiarán 113 puestos de votación para consulta del Pacto Histórico en Bolívar

Cartagena

En el marco del Plan Democracia 2026, la Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar ha desplegado un dispositivo de seguridad sin precedentes, con más de 915 uniformados, entre hombres y mujeres, para asegurar la tranquilidad y el orden público durante las elecciones de Consultas internas o interpartidistas, que se realizarán este domingo 26 de octubre.

El operativo contempla presencia policial permanente en los 113 puestos de votación y 190 mesas electorales distribuidas en los 34 municipios y 7 corregimientos bajo la jurisdicción del Departamento de Policía Bolívar. El objetivo es garantizar un proceso electoral seguro, transparente y en paz, en el que puedan participar los más de 694.558 personas habilitados para votar.

El plan operativo no solo contempla presencia uniformada en los puntos de votación, sino también patrullajes rurales, puestos de control, monitoreo de cámaras de seguridad y acompañamiento de unidades de Policía Judicial e inteligencia (Sijín y Sipol) para prevenir y judicializar cualquier acto que intente alterar la jornada democrática.

Asimismo, se activaron canales de comunicación directa con la Fiscalía General de la Nación, para garantizar la respuesta inmediata ante delitos electorales, como compra de votos, constreñimiento o alteración de resultados. “La seguridad de nuestros votantes es prioridad. Estamos listos para garantizar que ejerzan su derecho en un ambiente de respeto, libertad y legalidad”, señaló el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional hizo un llamado a la comunidad para mantener un comportamiento ejemplar, acatar las recomendaciones de las autoridades y reportar cualquier hecho sospechoso que pueda afectar el normal desarrollo de la jornada electoral.