Consulta del Pacto Histórico: ¿su ganador no podrá participar en el Frente Amplio en marzo?

Colombia

La novela jurídica del Pacto Histórico está lejos de terminar. Aunque la Registraduría dio luz verde a la consulta del próximo domingo 26 de octubre, para definir a su candidato presidencial y el orden de las listas a Congreso, si esta se interpreta como ‘consulta interpartidista’ podría significar que quien sea el ganador no pueda participar de la consulta prevista para el mes de marzo.

“Todavía no hay certeza frente a si (el ganador) va a poder participar o no en la consulta de marzo, que es la del Frente Amplio. Esta es una decisión que va a tener que tomar el Consejo Nacional Electoral. Dependiendo de la decisión que tome, muy seguramente habrá una tutela de por medio y finalmente lo va a terminar resolviendo el Consejo de Estado”, explicó la directora de la MOE, Alejandra Barrios.

Esta ‘incertidumbre jurídica’ se debe a que “de una parte se tienen a candidaturas presentadas por tres partidos políticos (Unión Patriótica, Partido Comunista y Polo Democrático). Uno podría entender entonces que es una consulta interpartidista. Pero esta inscripción de las candidaturas se hizo habilitada por una tutela en la que le dio vida jurídica durante un tiempo al Pacto Histórico”, explicó Barrios.

Sobre ello es que se tendrá que pronunciar inicialmente el CNE, y posteriormente el Consejo de Estado, para que haya claridad frente a si el ganador o ganadora de la consulta de octubre va a poder participar, o no, en la del Frente Amplio en marzo.

El registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez, fue claro en que esas evaluaciones le corresponde hacerlas es a los partidos y candidatos, y que ellos como Registraduría no tienen injerencia en ese debate: “Estas son consideraciones que tienen que tener en cuenta ya los partidos, al momento que realizan la inscripción de candidatos. No es competencia de la Registraduría”.

En el Pacto Histórico, por el momento, se mantienen en que la consulta sigue siendo interna, debido a que se registraron bajo la figura de ‘Pacto Histórico’, amparados en las medidas cautelares de la tutela que posteriormente se negó. “No existe impedimento legal para realizar la consulta popular del Pacto Histórico a la Presidencia. La inscripción se hizo legalmente conforme a la convocatoria que sacó el Consejo Nacional Electoral y conforme a un documento que suscribimos, los partidos que fuimos reconocidos en una resolución del Consejo Nacional Electoral en una votación unánime 9 a 0 como partidos que podíamos ejercer en la Presidencia el derecho a constituirnos como Pacto Histórico”, declaró el congresista y miembro del Comité Político del Pacto, Gabriel Becerra.

El exregistrador Alfonso Portela, por su parte, considera que independientemente del tipo de consulta, no habría impedimento, salvo que sea de los partidos: “La Registraduría avaló la consulta del Pacto en la modalidad de interpartidista y con la participación de los tres grupos políticos que forman parte de esa colectividad. En ese orden de ideas podrán escoger el candidato el próximo 26 de octubre, y ese candidato podrá participar en la consulta interpartidista del Frente Amplio en el mes de marzo, si los estatutos lo permiten. De lo contrario, si los estatutos lo prohíben, pues no podrá participar porque estaría viciado el resultado de esa participación”.

La certeza, por el momento, es que la Consulta Presidencial del Pacto Histórico sí va a realizarse el próximo domingo 26 de octubre. Se elegirá entre Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho al candidato único del petrismo, al igual que se podrá votar por los candidatos de Senado y Cámara para definir el orden de las listas.