¿Habrá Ley seca en Colombia el 25 de octubre? Ciudades que confirmaron tras consulta Pacto Histórico

Este domingo 26 de octubre en Colombia se realizarán consultas con el fin de definir precandidatos presidencial de listas cerradas de Senado y Cámara de Representantes del Pacto Histórico del 2026.

Cabe resaltar que para este tipo de consulta podrán votar todos los colombianos que estén habilitados en el censo electoral, es decir que más o menos 389 millones podrán ejercerlo.

Para este contienda se inscribieron 144 precandidatos inscritos al Senado y 373 a la Cámara de Representantes, además de de los dos precandidatos a la presidencia Carolina Corcho e Iván Cepeda.

La Registraduría Nacional indicó que habrá cerca de 20 mil mesas de votación, las cuales estarán distribuidas en más de 13 mil puestos a lo largo de todo el territorio nacional.

Lea también: Consulta del Pacto Histórico al Congreso y la Presidencia: Todo lo que debe saber si quiere votar

¿Este domingo 26 de octubre hay Ley Seca?

En principio, es importante resaltar que le Ley seca es una medida que restringe el expendido y consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos o abiertos en la totalidad de un ciudad. Esto dependerá de la decisión que tome cada alcalde o gobernado en su ciudad, departamento o municipio.

Sin embargo, por el momento, no se ha decretado la medida de Ley seca, incluso estas ciudades advirtieron desde ya que NO adoptarán la medida pese a la consulta del Pacto Histórico el próximo domingo 26 de octubre:

Montería

Cartagena

Bucaramanga

Cómo consultar el puesto de votación: paso a paso

tenga en cuenta que quienes estén interesados en ejercer su derecho al boto durante esta consulta deben ser mayores de 18 años y deberán de votar en el puesto de votación que tengan inscrito con su cédula de ciudadanía.

Ingrese a la página de la Registraduría y seleccione la opción de “Consultar lugar de votación”

También puede hacerlo directamente en este enlace: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/

Luego deberá ingresar su número de cédula.

Seleccione la opción de “Consulta de partidos políticos”

Finalmente, le aparecerá la dirección y mesa de votación en la cual podrá ejercer su derecho al voto.

Qué se elegirá el 26 de octubre

Tenga en cuenta que para esta consulta solo se mantuvo el Pacto Histórico, en este orden de ideas, las personas que vayan a votar encontrarán los siguientes tarjetones:

Elección de candidatos a la lista cerrada al Senado.

Elección precandidato presidencial.

Elección candidatos a las listas de Cámara de Representantes en cada Departamento.

Daniel Quintero: ¿Aparecerá en el tarjetón electoral?

Daniel Quintero ha sido bastante polémico en esta consulta, sin embargo, en el tarjetón sí aparecerá el precandidato ya que él declinó su participación luego de que la Registraduría imprimiera los más de 39 millones de tarjetones electorales para la consulta del Pacto histórico.

Le puede interesar: Daniel Quintero estará en el tarjetón de la consulta del 26 de octubre: ¿Se puede votar por él?