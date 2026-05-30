Pacto Histórico tendrá más de 112,000 testigos en todo el país para las elecciones presidenciales

El Pacto Histórico instaló su PMU de cara a las elecciones presidenciales. / Foto: Suministrada

A un día de las elecciones presidenciales, el Pacto Histórico anunció la instalación de su Comisión Nacional y Dispositivo de Cuidado Electoral, un operativo que busca supervisar el proceso de votación y escrutinio en todo el país.

El dispositivo incluirá 112.117 mesas con testigos electorales, 4.900 abogados y 306 auditores de sistemas con el fin de “prevenir vulneraciones al derecho al voto”, incluyendo riesgos como constreñimiento electoral, injerencia extranjera, compra de votos, desinformación, ciberataques y problemas de transparencia en el software electoral.

“Buscamos contribuir a la legitimidad de las elecciones”: Gabriel Becerra

El representante a la Cámara de Bogotá, Gabriel Becerra, aseguró que les parece que “no es correcto interpretar las acciones del Pacto Histórico como intentos de deslegitimar el proceso electoral”.

“Buscamos contribuir a la legitimidad de las elecciones y garantizar que se respete la Constitución, la ley y la voluntad ciudadana”, añadió.

Finalmente, aseguró que el Pacto Histórico le solicitó a “las autoridades electorales, a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría reuniones especializadas para garantizar que el proceso se realice de manera libre, pacífica y segura”.