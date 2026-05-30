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30 may 2026 Actualizado 20:28

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Política

Pacto Histórico tendrá más de 112,000 testigos en todo el país para las elecciones presidenciales

La campaña del candidato presidencial Iván Cepeda instaló su puesto de mando unificado (PMU) para la gestión y seguimiento del proceso electoral del 31 de mayo.

El Pacto Histórico instaló su PMU de cara a las elecciones presidenciales. / Foto: Suministrada

El Pacto Histórico instaló su PMU de cara a las elecciones presidenciales. / Foto: Suministrada

El Pacto Histórico instaló su PMU de cara a las elecciones presidenciales. / Foto: Suministrada

Alejandra Mc Leod

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A un día de las elecciones presidenciales, el Pacto Histórico anunció la instalación de su Comisión Nacional y Dispositivo de Cuidado Electoral, un operativo que busca supervisar el proceso de votación y escrutinio en todo el país.

El dispositivo incluirá 112.117 mesas con testigos electorales, 4.900 abogados y 306 auditores de sistemas con el fin de “prevenir vulneraciones al derecho al voto”, incluyendo riesgos como constreñimiento electoral, injerencia extranjera, compra de votos, desinformación, ciberataques y problemas de transparencia en el software electoral.

“Buscamos contribuir a la legitimidad de las elecciones”: Gabriel Becerra

El representante a la Cámara de Bogotá, Gabriel Becerra, aseguró que les parece que “no es correcto interpretar las acciones del Pacto Histórico como intentos de deslegitimar el proceso electoral”.

“Buscamos contribuir a la legitimidad de las elecciones y garantizar que se respete la Constitución, la ley y la voluntad ciudadana”, añadió.

Finalmente, aseguró que el Pacto Histórico le solicitó a “las autoridades electorales, a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría reuniones especializadas para garantizar que el proceso se realice de manera libre, pacífica y segura”.

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